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Bahar Candan ayçiçek yağının fiyatını az buldu! "Bence 1000 TL olmalı"

10.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan ayçiçek yağının fiyatını az buldu, canlı yayın sırasında kazağını çıkarıp üzerine bir şişe yağı döktü. Bahar Candan'ın bu absürd hareketleri sosyal medyada tepki çekti.

Bahar Candan ayçiçek yağının fiyatını az buldu! "Bence 1000 TL olmalı"

Yarışma programıyla tanındıktan sonra skandal açıklamalar yapan, iddialı pozlar paylaşan ve para ile arkadaş aramasıyla adından söz ettiren Bahar Candan son dönemde ise Al Sana Haber programında yorumcu oldu. Sosyal medya fenomeni de olan Bahar Candan şimdi de ayçiçek yağıyla ilgili açıklama yapmasıyla gündemde.

Canlı yayın sırasında kazağını üstünden çıkaran Bahar Candan üstüne bir şişe yağ döktü. Absürd anların yaşandığı program sosyal medyanın konuştuğu konular arasındaydı.

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Bahar Candan bununla da kalmadı fiyatları az buldu. Candan açıklamasında "İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum” dedi.

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"YAĞ DA İNSANIN BENZİNİ"

Candan ayçiçek yağının fiyatını da az buldu ve şu ifadeleri kullandı:

"200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor” dedi.

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Bahar Candan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vah vah Allah yardımcın olsun
senin gibi insanları böyle meşhur eden tepelere çıkaran insanlarin aklından şüphe ederim...
rezil insanlar.

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