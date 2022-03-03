Bahar Candan aylık gelirini açıkladı! "160 bin TL'den fazla..."

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındıktan sonra gerek paylaşımları gerekse de açıklamalarıyla gündem olan Bahar Candan lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor. Al Sana Haber programında ilginç yorumlar yaparak zaman zaman tepki çeken Bahar Candan aylık gelirini açıkladı.

Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan açıklamasında şu yorumları yaptı:

"Ben Seyhan Soylu ile tanışmadan önce benim kredim kartım ve kendime ait hesabım bile yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir. Alt tarafı bir kağıt parçası" dedi.



