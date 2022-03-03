Canlı yayında şoke eden anlar! Bahar Candan ile kavga edip kriz geçirdi! Ebru Polat çığlıklar içinde yardım istedi

YouTube'da canlı yayınlanan Al Sana Haber programında korkunç anlar yaşandı. Programda Bahar Candan'ın aylık gelirinin konuşulduğu esnada Bahar Çokan araya girince kavga çıktı.

Başak Çokan Bahar Candan'a "Ben ağladığımda çantamdan dolar getirin gözyaşını silsin dediğin için kınandın. Ben sinirli bir insan değilim ama sen de hayal dünyasında yaşama. Ben burada gözyaşı dökerken senin 'çantamdan dolar getirin' demen çok ahlaksızca bir davranış. Sana tahammül etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

EBRU POLAT ÇILDIRDI

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından epilepsi hastası Çokan, canlı yayında fenalaştı. Epilepsi krizi geçiren Çokan'ın yardımına koşan Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın "Dili gitti, acil kaşık getirin. Kadın gidiyor. Allah kahretsin" sözleri herkesi korkuttu.



Ebru Polat kriz anında ne yapacağını bilemeyince Bahar Candan'a küfürler ederek "Onu gebertirim" dedi.

Ekibin müdahale ettiği Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

NİHAT DOĞAN'DAN TEPKİ

Yaşananlardan çok etkilendiğini söyleyen Ebru Polat ve Nihat Doğan, bir daha Bahar Candan ile aynı ortamda olmak istemediklerini belirterek "Bahar varsa biz yokuz" diyerek rest çekti.



