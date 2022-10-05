Bahar Candan'dan bikinili paylaşım! Teknede bacaklarını açıp poz verdi

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen fenomen Bahar Candan, iddialı Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Saçlarını sarıya boyayarak imaj değişikliğine giden ünlü isim, mavi bikinili tekne pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Sarı saçlarıyla bambaşka bir görüntüye kavuşan Bahar Candan'a, ''Bence yeniden siyaha dön'' yorumları yapıldı.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Doçent doktor bir baba ve ev hanımı bir annenin kızı olan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile birlikte İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındı. Hukuk fakültesinde eğitim gören Bahar Candan, kafa karıştıran açıklamaları ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme oturuyor.

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Bahar Candan, duştan paylaştığı çıplak pozla tepki çekmişti. Eleştiriler sonrası duş pozunu silen Bahar Candan'a, Seyhan Soylu canlı yayında tövbe ettirmişti.



