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Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Khoshnaw hakkında şoke eden iddia! "Bahar Candan hamile kaldı, kürtaj oldu"

01.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan ile çok yakın olan Seyhan Soylu, Al Sana Haber'de şoke eden bir iddia ortaya attı. Sisi, Ebru Gündeş'in sessiz sedasız evlendiği söylenen Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan'ın daha önce birlikte olduğunu söyledi. Seyhan Soylu açıklamasında "Bahar Candan kürtaj olmak zorunda kaldı" dedi.

Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Khoshnaw hakkında şoke eden iddia! "Bahar Candan hamile kaldı, kürtaj oldu"

Reza Zarrab'tan boşanan Ebru Gündeş'in, Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddia edilen Ebru Gündeş iddialara sessiz kalırken gündemden ise düşmüyor.

Bahar Candan'ın eski sevgilisi olduğu bilinen Iraklı iş insanı hakkında Seyhan Soylu'dan bomba bir iddia geldi. "Bahar benim kızım gibidir" diyen Seyhan Soylu şoke eden açıklamalar yaptı.

Ekran Alıntısı

Sisi açıklamasında Ebru Gündeş ile evlendiği söylenen Rassan Khoshnaw'un bir yandan da Bahar Candan ile birlikte olduğunu söyledi.

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Seyhan Soylu açıklamasında şunları söyledi:

"Ebru beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyordu. Ebru Gündeş onunla beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan Bahar'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar."

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Ebru Gündeş sevgilisi
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