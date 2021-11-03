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  4. Bahar Candan'dan şaşkına çeviren 'Dolar' yorumu! "Bizim için bir şans..."

Bahar Candan'dan şaşkına çeviren 'Dolar' yorumu! "Bizim için bir şans..."

03.11.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'de doların yükselmesiyle ilgili çok tartışılacak çıkışlarda bulundu. Faik Öztürk'ün Haberin Kralı programına konuk olan Bahar Candan, Öztürk'ün 'dolar neden yükseliyor?' sorusuna cevap verdi. Candan, "Doların yükselmesi bizim için bir şans" dedi ve bakın gerekçesini nasıl açıkladı.

Flash TV’de yayınlanan Haberin Kralı programına katılan Bahar Candan doların yükselmesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DOLARIN YÜKSELMESİ BİZİM İÇİN ŞANS"

Faik Öztürk’ün dolarla ilgili yönelttiği soruyu cevaplayan Bahar Candan, “Doların yükselmesi bence bizim için bir şans, çünkü Türk insanları genellikle 3,4,5,6,7,8,9 la çarpım yapmakta zorlanıyorlar ama 10 ile çarpmak çok kolay” dedi.

"ORMAN KANUNLARIYLA AYNI"

Açıklamasına devam eden Bahar Candan, “Dolar hep yüksekti, milyoner olan hep milyoner olmayan değil. Orman kanunlarıyla günümüzdeki ekonomik denge aynı, bir hayvan hayatını her koşulda devam ettirebiliyorsa insan da ekonomiye uyum sağlayabilir” ifadelerini de kullandı.

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Bahar Candan
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