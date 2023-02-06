Bahar Candan deprem sonrası paylaştığı pozla tepki topladı! 'Takipten çıkın' yorumu yağdı

Kahramanmaraş depremi sonrası Instagram hesabından destek paylaşımında bulunan Bahar Candan, üstsüz poz verince eleştirilerin hedefinde yer aldı.

''BEN VE AYICIĞIM...''

Bahar Candan, ses getiren paylaşımına ''Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz, size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız'' notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, Bahar Candan'ı topa tuttu. İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Candan'a ''Üzüntünü bu pozla mı belli ediyorsun?'', ''Mahalle yanarken sen'', ''İnsanların kayıplarına böyle mi destek oluyorsun?'' ve ''Takipten çıkmanın vakti geldi'' gibi sayısız yorum yapıldı.



