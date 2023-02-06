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  4. Bahar Candan deprem sonrası paylaştığı pozla tepki topladı! 'Takipten çıkın' yorumu yağdı

Bahar Candan deprem sonrası paylaştığı pozla tepki topladı! 'Takipten çıkın' yorumu yağdı

06.02.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı. Güney Doğu bölgesinde yaşanan deprem faciasında 300'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Sosyal medya kayıplarına ağlarken, Bahar Candan deprem paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti.

Bahar Candan deprem sonrası paylaştığı pozla tepki topladı! 'Takipten çıkın' yorumu yağdı

Kahramanmaraş depremi sonrası Instagram hesabından destek paylaşımında bulunan Bahar Candan, üstsüz poz verince eleştirilerin hedefinde yer aldı.

''BEN VE AYICIĞIM...''

Bahar Candan, ses getiren paylaşımına ''Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz, size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız'' notunu düştü.

Bahar Candan deprem sonrası paylaştığı üstsüz pozla tepki topladı! 'Takipten çıkın' yorumları yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, Bahar Candan'ı topa tuttu. İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Candan'a ''Üzüntünü bu pozla mı belli ediyorsun?'', ''Mahalle yanarken sen'', ''İnsanların kayıplarına böyle mi destek oluyorsun?'' ve ''Takipten çıkmanın vakti geldi'' gibi sayısız yorum yapıldı.

Bahar Candan deprem sonrası paylaştığı pozla tepki topladı! 'Takipten çıkın' yorumu yağdı


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