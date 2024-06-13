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Bahar Candan ile tartışmıştı... Cezaevi yönetimi Seçil Erzan'ın talebini kabul etti! Koğuşuna tek bir şey istedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.06.2024 15:51
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Ünlü futbolcuların da dahil olduğu birçok kişiden 'Fatih Terim fonu' adı altında para toplamakla suçlanan Seçil Erzan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bahar Candan ile aynı koğuşu paylaşan ve son olarak tartışma yaşayan Erzan cezaevi yönetimine koğuşunun Bahar Candan’dan ayrılması için bir dilekçe sundu. Erzan'ın talebi kabul edildi.

Bahar Candan ile tartışmıştı... Cezaevi yönetimi Seçil Erzan'ın talebini kabul etti! Koğuşuna tek bir şey istedi

Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Nihal-Bahar Candan ile eski futbolcuları dolandırma iddiasıyla tutuklanan bankacı Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyordu.

TARTIŞMA YAŞAMIŞLARDI

37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edilince, psikolojisi bozulan Bahar Candan hastanelik bile olmuştu. Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Bahar Candan cezaevinde sinir krizi geçirmiş ve Erzan ile tartışma yaşamışlardı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında adı geçen dolandırıcılık çetesi lideri hakkında karar

AVUKATLAR HAREKETE GEÇTİ

Anlaşmazlıklar sonrası tarafların avukatları harekete geçti. CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'ın aktardığı bilgilere göre; 'Bahar Candan erken uyuduğu ancak Seçil Erzan’ın geç saatlere kadar çalıştığı için ışık açısından bir anlaşmazlık yaşandılar. Sonrasında da bir televizyon problemi yaşandı. Bahar Candan’ın sürekli televizyon izlemek istediği ancak Erzan’ın televizyon izlemek istemediği öğrenildi. Özellikle haber programlarını, televizyonun sesini bile duymak istemediği belirtildi.'

seçil erzan

Bu olayların ardından Seçil Erzan’ın koğuşunun Bahar Candan’dan ayrılması için bir dilekçe sunuldu ve bu dilekçe kabul edildi. Seçil Erzan koğuşunda tek başına kaldı. Erzan’ın koğuşunda televizyon ve buzdolabı istemediği sadece kitap istediği ortaya çıktı.

SEÇİL ERZAN'DAN EV HAPSİ TALEBİ

Erzan’ın avukatları ayrıca cezaevi hapsinin ev hapsine dönmesi için bir dilekçe sundular.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Seçil Erzan
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