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Bahar Candan'ın 'Hiç arkadaşım yok' isyanı sosyal medyayı salladı! "Nur Yerlitaş melek olduğundan beri..."

29.07.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz senelerde ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İddialı ve cesur paylaşımlarıyla isminden sıkça bahsettiren Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde parayla arkadaş aradığını duyurmuştu. Candan, bu defa 'Hiç arkadaşım yok' diyerek isyan etti.

Bahar Candan'ın 'Hiç arkadaşım yok' isyanı sosyal medyayı salladı! "Nur Yerlitaş melek olduğundan beri..."

Yer aldığı moda programlarıyla şöhrete kavuşan ve kendisinden sıkça bahsettiren Bahar Candan, sosyal medyada aktif olmayı sürdürüyor. Instagram üzerinde yaklaşık 567 bin takipçiye sahip olan isim, geçtiğimiz günlerde 'ücretli arkadaş ilanı' paylaşımıyla da sosyal medyayı sallamıştı.

BAHAR CANDAN'DAN 'HİÇ ARKADAŞIM YOK' İSYANI!

Lüks mekanlardan ve seyahat ettiği şehirlerden fotoğraflar paylaşan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde cinsel tercih itirafıyla olay olmuştu.

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Lezbiyen olduğunu açıklayan isim "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini duyurmuştu.

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Dubai'den arka arkaya paylaşımlar da yapan isim, bu defa isyan ederek takipçilerini şaşırttı.

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"NEDEN HİÇ ARKADAŞIM YOK?"

"Neden hiç arkadaşım yok?" diyen Candan, Nur Yerlitaş'ı da hatırlatarak itirafta bulundu.

"NUR YERLİTAŞ MELEK OLDUĞUNDAN BERİ..."

Fenomen isim "Nur Yerlitaş melek olduğundan beri hiçbir şeyime güvenmiyorum. Hayatı basite alıyorum. Light ruhlarla sonumuz aynı nasıl olsa" ifadelerini kullandı.

İşte Bahar Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nur Yerlitaş Nihal Candan
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