Bahar Candan kendine zarar verip hastanelik oldu iyileşince cezaevine götürüldü

"Suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapsi istenen Bahar Candan cezevinde ablası Nihal Candan ile kalıyordu. Ancak Nihal Candan 37 kiloya kadar düşünce tahliye edildi.

Bu olaydan kısa süre sonra ise Bahar Candan'dan bir haber geldi.

Alisya Bahar Candan, 24 Mayıs'ta tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AA'nın aktardığına göre, kendisine zarar verdiği öne sürülen Candan'ın durumu merak edildi.

Son gelen bilgilere göre skandallar paylaşımlarıyla tanınan Bahar Candan tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar cezaevine götürüldü.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır





