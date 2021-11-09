Bahar Candan, Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan görev istedi

Bahar Candan, yorum yaptığı Al Sana Haber programında yine olay yaratan anlara imza attı. Daha önce dolar kuruyla ilgili ve Nihat Doğan’la birlikte yaptığı ekonomi yorumuyla gündeme gelen Bahar Candan, bu sefer Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan görev istedi.

Seyhan Soylu moderatörlünde Ebru Polat, Bahar Candan, Tuba Ekinci ve Nihat Doğan’ın yorumculuğunda Flash Tv ekranlarında yayınlanan program 8 Kasım tarihinde yine sosyal medyada trend oldu. Günlerdir ekonomiyle ilgili yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Bahar Candan’a şaka yapmak isteyen Seyhan Soylu, “Baharcığım Maliye Bakanımız Sn. Lütfi Elvan senin dolar ve ekonomimizle ilgili vermiş olduğun öngörülerden dolayı çok beğenmiş ve bize canlı yayında bağlanacak.” dedi.

BAHAR CANDAN'I İKNA ETTİLER

Seyhan Soylu Bahar Candan’ı programın diğer yorumcuları ile birlikte canlı yayında Bakan Elvan’ın telefon ile bağlanacaklarını ikna ettiler.

Telefonun gerçek olduğunu düşünen ünlü fenomen canlı yayında karşısında konuştuğu kişinin Bakanı seslendiren tiyatro sanatçısı Tolga Öz olduğundan habersiz Elvan’a methiyeler düzerek Türk ekonomisine katkıda bulunmak için görev talep etti.

SEYHAN SOYLU ÖZÜR DİLEDİ

Tiyatrocu Tolga Öz’de canlı yayında Bakan Elvan olarak Bahar Candan’a görev sözü verdi. Daha sonra şaka olduğunu anlayan ünlü fenomen bozuntuya vermemeye çalıştı. Programın mederatörü Seyhan Soylu Maliye Bakanından Sn. Lütfi Elvan’nın hoşgörüsüne sığınarak özür diledi.



