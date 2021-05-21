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  4. Bahar Candan süper minili pozlar verdi! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Bahar Candan süper minili pozlar verdi! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

21.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı televizyon programıyla tanınan Bahar Candan yine gündeme bomba gibi düştü. Candan süper minisiyle poz verirken iç çamaşırının görülmesini umursamadı.

Bahar Candan süper minili pozlar verdi! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan yaptığı her hareketle olay olmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuk olan Candan "5 bin lira, 3 öğün yemek, 1 ara öğün, SGK da yapacağım. Benim için, arkadaşım olarak, hatta arkadaşım olarak değil sehpam olarak durabilecek ve parasını kazanacak bir sürü çok iyi eğitimler almış, benim gibi tertemiz çocuklar var" diyerek herkesi şoke etmişti.

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Lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan son olarak da siyah mini elbisesiyle çeşitli pozlar verdi. Poz verdiği sırada mini elbisesinin altından iç çamaşırı görünen Candan bu durumu umursamadı.

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Külodunun görülmesine rağmen o pozları paylaşan Candan'a tepki yağdı.

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İşte Benim Stilim Bahar Candan
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
amacı o değil mi zaten
Yolcu yolunda gerek!
İyi bence sorun yok. Ahlak kasacaklar burdakı habere ve resime bakmasınlar ne olur ne olmaz

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