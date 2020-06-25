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Bahar Şahin Zalim İstanbul'a Ozan Dolunay fotoğrafı ile veda etti! Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 02:18 | Son Güncelleme

Bahar Şahin, final yapan Zalim İstanbul'da canlandırdığı Ceren Karaçay rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzel oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul dizisi için Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, dizide rol arkadaşı olan Cenk rolündeki Ozan Dolunay ile çekilen bir fotoğrafını paylaştığı veda mesajında, "Çok sevdik ama artık yolun sonuna geldik" dedi. Peki Bahar Şahin kimdir? İşte Bahar Şahin'in Ozan Dolunay'lı veda paylaşımı.

Bahar Şahin Zalim İstanbul'a Ozan Dolunay fotoğrafı ile veda etti! Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir?

Zalim İstanbul dizisindeki Ceren Karaçay rolünü canlandıran Bahar Şahin, son dönemde beğeni toplayan genç oyunculardan biri oldu. Final yapan Zalim İstanbul'da Agah Karaçay'ın kızı olan Ceren, Mine Tugay'ın canlandırdığı Şeniz ile birlikte balkondan düşerek öldü. Bahar Şahin ise Instagram hesabından hayranlarına veda mesajı paylaştı.

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BAHAR ŞAHİN'DEN OZAN DOLUNAY'LI VEDA PAYLAŞIMI

Bahar Şahin, dizide Cenk Karaçay rolünü canlandıran Ozan Dolunay ile çekilen bir fotoğrafını paylaştığı veda mesajında, "Zalim İstanbul yolu nasıl güzeldi ama. Çok güzel bir yolculuk yaşadık, çok yorulduk, çok eğlendik, çok sevdik. Ama artık yolun sonuna geldik. Canım partnerim Ozan Dolunay'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakal Karaçaylar ve Yılmazlar" notunu yazdı.

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BAHAR ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1997 doğumlu olan Bahar Şahin Ankara’da dünyaya geldi. Artvinli olan Şahin, İstanbul’a gelmesinin ardından ilk oyunculuk eğitimini aldı.

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Oyunculuk kariyerine 2015 yılında O Hayat Benim dizisinde Müge karakteri ile başlayan Bahar Şahin ardından 2017 yılında Yol Arkadaşım filmi ile asıl çıkışını yakaladı.

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Yine 2017 yılında Lise Devriyesi dizisinde Işıl Yılmaz ve Kayıt Dışı dizisinde İnci rolü ile ekranlarda olan Şahin, 2018’de ise Yol Arkadaşım 2’de Cemre karakterine hayat verdi.

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2019-2020 yıllarında ekranda olan Zalim İstanbul dizisinde Ceren Yılmaz Karaçay rolüne hayat veren Bahar Şahin buradaki rolü ile de dikkatleri üzerine çekti.

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