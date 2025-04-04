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Nilgün Akbıyık

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Baharın güzelliği mi, çilesi mi? Bahar alerjisinden korunmanın basit ama etkili yolları

04.04.2025 10:53
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Bahar aylarının gelişiyle birlikte bir yandan doğa canlanırken, bir yandan da alerjik hastalıklar artış göstermeye başlıyor. İlkbahar mevsiminde artan polenler solunum yolu rahatsızlıklarını tetikliyor. Baharın gizli tehlikesi polenler özellikle astım ve alerji hastaları için büyük bir risk.

Bahar ayları doğanın uyanışıyla birlikte pek çok insan için neşe kaynağı olsa da, alerjik bünyeye sahip olanlar için bu mevsim tam bir kabus... Hapşırık nöbetleri, gözlerde sulanma, burun akıntısı ve kaşıntılar derken bahar alerjisi, günlük yaşam kalitesini mahvediyor.

Bahar alerjisi, her yıl milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren ama çoğu zaman yeterince ciddiye alınmayan sağlık sorunlarından biri. Peki, bahar alerjisinden korunmak için neler yapabiliriz?

BAHAR ALERJİSİNDEN NASIL KORUNURUZ?

Eğer çocukluğunuzdan beri bahar ayları sizin için burun mendilleriyle özdeşleşmişse, muhtemelen genetik olarak yatkın bir bünyeye sahipsiniz. Ailede alerji geçmişi olanlar, astım hastaları ve bağışıklık sistemi hassas olan kişiler bahar alerjisinden daha çok etkileniyor.

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Bahar alerjisinden tamamen korunmak mümkün olmasa da etkilerini en aza indirmek için bu önlemleri alabilirsiniz:

  • Sabah erken saatlerde ve akşamüstü polen yoğunluğu daha fazladır. Mümkünse bu saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterin.

  • Dışarıdan geldikten sonra kıyafetlerinizi değiştirmek, ellerinizi ve yüzünüzü yıkamak alerjiye neden olan polenlerden kurtulmanıza yardımcı olur.

  • Polenlerin eve girmemesi için özellikle rüzgârlı günlerde camları kapalı tutmak faydalı olabilir.

  • Özellikle bahar aylarında açık alanlarda maske takmak, polenlere maruz kalma oranınızı ciddi şekilde azaltabilir.

  • Alerjik reaksiyonları tetikleyebilecek yiyeceklerden kaçınmak ve bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmek önemli bir korunma yöntemidir.
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