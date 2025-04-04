Baharın güzelliği mi, çilesi mi? Bahar alerjisinden korunmanın basit ama etkili yolları

Bahar ayları doğanın uyanışıyla birlikte pek çok insan için neşe kaynağı olsa da, alerjik bünyeye sahip olanlar için bu mevsim tam bir kabus... Hapşırık nöbetleri, gözlerde sulanma, burun akıntısı ve kaşıntılar derken bahar alerjisi, günlük yaşam kalitesini mahvediyor.

Bahar alerjisi, her yıl milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren ama çoğu zaman yeterince ciddiye alınmayan sağlık sorunlarından biri. Peki, bahar alerjisinden korunmak için neler yapabiliriz?

BAHAR ALERJİSİNDEN NASIL KORUNURUZ?

Eğer çocukluğunuzdan beri bahar ayları sizin için burun mendilleriyle özdeşleşmişse, muhtemelen genetik olarak yatkın bir bünyeye sahipsiniz. Ailede alerji geçmişi olanlar, astım hastaları ve bağışıklık sistemi hassas olan kişiler bahar alerjisinden daha çok etkileniyor.

Bahar alerjisinden tamamen korunmak mümkün olmasa da etkilerini en aza indirmek için bu önlemleri alabilirsiniz: