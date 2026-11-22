Samsung'un Exynos 2700 işlemcisi, nisan ayında Geekbench veri tabanında ortaya çıkmıştı. Ancak o dönemde kullanılan mühendislik örneğinin en hızlı çekirdeği yalnızca 2,88 GHz hızında çalışıyordu. Geçen ay ise içeriden bilgi veren kişiler, şirket içi testlerde Exynos 2700'ün, Xiaomi 18 Pro Max'te kullanılan Snapdragon işlemcisini Geekbench 7'nin çoklu çekirdek testinde yaklaşık yüzde 15 geride bıraktığını iddia etmişti.

Exynos 2700'ün Galaxy S27 Pro üzerinde elde ettiği ilk gerçek performans testi sonuçları da ortaya çıktı.

GALAXY S27 PRO'NUN GEEKBENCH SONUÇLARI BELLİ OLDU

SM-S957B model numarasını taşıyan Galaxy S27 Pro, Geekbench 7.1 testinde tek çekirdekte 3.061 puan, çoklu çekirdekte ise 10.967 puan elde etti.

Exynos 2700'ün 10 çekirdekli işlemci yapısında 4,24 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3,36 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3,74 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2,88 GHz hızında çalışan dört çekirdek bulunuyor. İşlemciye Xclipse 970 grafik birimi eşlik ediyor.

Test edilen prototip cihazın ayrıca 12 GB RAM'e sahip olduğu ve Android 17 işletim sistemini çalıştırdığı görülüyor.

Burada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise SM-S957B model numarasının Galaxy S27 Pro'nun Avrupa sürümüne ait olması. Bu ayın başlarında bir NBD kaydında aynı model, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisiyle eşleştirilmişti. Dolayısıyla Samsung'un Galaxy S27 Pro'yu her iki işlemci seçeneğiyle de test ediyor olabileceği anlaşılıyor.

EXYNOS 2700, SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6'YI GEÇEBİLDİ Mİ?

Exynos 2700'ün Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 karşısındaki performansı, farklı telefonlarda elde edilen Geekbench sonuçlarıyla daha net görülüyor.

Habere kaynak olan GSMArena'nın incelemesinde, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini kullanan Xiaomi 18 Pro Max, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2.993, çoklu çekirdekte ise 10.043 puan aldı. Telefonun Performans modunda elde ettiği sonuçlar ise sırasıyla 3.279 ve 10.268 puan oldu.

Bu sonuçlara göre Exynos 2700, Xiaomi 18 Pro Max'i çoklu çekirdek performansında yaklaşık yüzde 9 geride bırakıyor. Xiaomi'nin Performans modu etkinleştirildiğinde ise fark yaklaşık yüzde 7'ye düşüyor. Tek çekirdek performansında ise Xiaomi 18 Pro Max, Performans modunda Exynos 2700'ün önüne geçiyor.

Aynı Snapdragon işlemcisini kullanan RedMagic 12 Pro ise aynı yayının testlerinde tek çekirdekte 3.431, çoklu çekirdekte 11.338 puana ulaştı. Böylece RedMagic 12 Pro, Exynos 2700'ü tek çekirdekte yaklaşık yüzde 11, çoklu çekirdekte ise yaklaşık yüzde 3 geride bıraktı.

Dikkat çekici şekilde, önceki nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisine sahip Galaxy S26 Ultra da aynı yayının testlerinde 3.190 tek çekirdek ve 11.040 çoklu çekirdek puanıyla Exynos 2700'ün biraz önünde yer aldı.

EXYNOS 2700 İLE SNAPDRAGON ARASINDAKİ FARK

Bununla birlikte Geekbench testine giren Galaxy S27 Pro'nun henüz üretim öncesi bir prototip olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu tür cihazların performans sonuçları, satışa sunulan nihai modellerin ulaşabileceği seviyeleri her zaman yansıtmıyor.

Nitekim Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini kullanan Motorola Signature 27 prototipi de Geekbench 7.1 testinde tek çekirdekte 3.313, çoklu çekirdekte ise 11.088 puan elde etmişti.

Sonuçta mevcut Geekbench verilerine göre, Exynos 2700 ile Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 arasındaki CPU performans farkı, Samsung'un şirket içi testlerine ilişkin daha önce ortaya atılan iddiaların işaret ettiğinden çok daha küçük görünüyor.

Kaynak: GSMArena