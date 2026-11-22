Microsoft, görev yönetimi uygulaması To Do'yu 30 Haziran 2027 tarihinde kullanımdan kaldırmaya hazırlanıyor. Şirketin yayımladığı duyuruya göre uygulamanın iPhone, iPad, Mac, Windows, Android ve web sürümlerine verilen destek sona erecek.

Microsoft, iş ve okul hesaplarını kullananları Planner'a yönlendiriyor. Ancak kişisel Microsoft hesapları Planner'a erişemiyor. Bu kısıtlama, Microsoft 365 Bireysel veya Aile aboneliği bulunan kullanıcıları da kapsıyor. Dolayısıyla kişisel hesap sahiplerinin tamamen farklı bir görev yönetimi uygulaması bulması gerekecek.

MICROSOFT TO DO'DAKİ MEVCUT GÖREVLER NE OLACAK?

To Do'dan Planner'a geçiş, kullanıcıların mevcut görevlerini ve listelerini yeni platforma aktarmayacak. Söz konusu görevlere 30 Haziran 2027'ye kadar Planner üzerinden erişilebilecek ancak bu tarihten sonra erişim sona erecek.

Microsoft, To Do kullanımdan kaldırılmadan önce bir dışa aktarma seçeneği sunmayı planlıyor. Bununla beraber şirket, dışa aktarılacak verilerin neleri kapsayacağını veya diğer uygulamaların bu verileri içe aktarıp aktaramayacağını henüz açıklamadı.

Planner'a geçen Mac kullanıcıları, ayrı bir masaüstü uygulaması seçeneğini de kaybedecek. Planner, web tarayıcısı veya Microsoft Teams üzerinden kullanılabiliyor. Microsoft'un To Do'nun yerini alacak yerel bir Mac ya da Windows uygulaması yayımlama planı bulunmuyor. Ayrıca bu seçeneklerin hiçbiri, mevcut masaüstü uygulamalarıyla aynı düzeyde çevrimdışı görev yönetimi imkânı sunmuyor.

WUNDERLIST'TEN MICROSOFT TO DO'YA UZANAN SÜREÇ SONA ERİYOR

Microsoft To Do'nun geçmişi, bir dönem popüler olan Wunderlist uygulamasına dayanıyor. Microsoft, Wunderlist'in geliştiricisi 6Wunderkinder'ı 2015 yılında satın almıştı. Wunderlist, sade tasarımı, paylaşılan listeleri ve farklı platformlar arasında senkronizasyon desteğiyle öne çıkıyordu.

Şirket, Nisan 2017'de Wunderlist'in yerini alması amacıyla aynı ekip tarafından geliştirilen To Do'yu tanıttı. İlk olarak iPhone, Android, Windows ve web için önizleme sürümü yayımlanan uygulama, kullanıcıların odaklanabileceği görevleri öneren "Günüm" (My Day) görünümünü de beraberinde getirdi.

Microsoft, yeni uygulamaya Wunderlist'in temel özellikleri eklenene kadar eski hizmeti çalışır durumda tutacağını belirtmişti.

Haziran 2019'da yayımlanan yerel Mac uygulaması ise çevrimdışı erişim, paylaşılan listeler, işaretlenmiş Outlook e-postaları ve diğer uygulamalarla birlikte görevleri görüntülemeye yarayan kompakt pencere gibi özellikler sundu.

Wunderlist'in Mayıs 2020'de kullanımdan kaldırılmasıyla To Do'ya geçiş süreci tamamlandı. Şimdi ise Microsoft, Aralık 2026'dan itibaren Planner'da güncellenmiş "Görevlerim" (My tasks) deneyimini aşamalı olarak kullanıma sunmayı planlıyor.

Kaynak: MacRumors