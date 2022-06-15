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Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakemliği bıraktı! Açıklamadaki o detay kafalarda soru işareti bıraktı...

15.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini sonlandırdı. Yaptığı açıklamadaki o detay ise herkesi kafasında soru işareti bıraktı. Yıllardır ülkemizde üst düzey hakemlik yapan bu ikilinin şok bir kararla hakemliği bırakması herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakemliği bıraktı! Açıklamadaki o detay kafalarda soru işareti bıraktı...

Türkiye'nin en kariyerleri hakemleri arasında yer alan FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı.

"KARİYERİMİZİ BUGÜN İTİBARIYLA NOKTALIYORUZ"

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FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun bugün yazılı olarak yaptıkları açıklamada; ‘Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi bugün itibarıyla noktalıyoruz, bu yolculukta desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederiz.’ mesajını yayımladılar. Açıklamadaki "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi" ibaresi kafalarda soru işareti bıraktı. Cüneyt Çakır ile birlikte Arabistan'dan teklif aldıkları iddia edilen tecrübeli isimler hakkında transfer söylentileri dolaşmaya başladı.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YARDIMCILIĞINI YAPTILAR

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2009’dan bu yana FIFA Hakemi Cüneyt Çakır’ın yardımcıları olarak görev yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun; kariyerlerinde Cüneyt Çakır ile birlikte 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası’nda yer aldılar. Bu turnuvalarda; 2 ayrı Dünya Kupası’nda 2 Yarı Final ve bir Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Final maçı yönettiler.

38 ÜLKEDE TOPLAM 366 MAÇA ÇIKTILAR

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2015 yılında Berlin’de Juventus ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali’nde ve 2012’de Japonya’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea – Corinthians Finali’nde görev yapan Duran ve Ongun birlikte 3 kıtada, 38 ülkede toplam 366 maçta yer aldılar.

TEKLİFLER VAR, SICAK BAKIYORLAR

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İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini sonlandıran Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerin federasyonlarından da teklifler var. İkili, bu tekliflere de sıcak bakıyor. Ancak Duran ile Ongun, yıllardır yol arkadaşlığı yaptıkları Cüneyt Çakır ile bu teklifleri değerlendirmek istiyor. Çakır'ın, TFF ile sözleşmesi devam ettiği için şimdilik bu durum olumsuz görünse de Çakır'ın sözleşmesi bittikten onun da Türkiye'deki hakemlik kariyerini bitirip; Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsü olarak başka bir federasyonun çatısı altında hakemliğe devam etme ihtimali yüksek.

Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un, söz konusu süreç tamamlanana kadar televizyon programlarından gelecek teklifler doğrultusunda yorumculuk yapma ihtimali de bulunuyor.

DÜNYA KUPASI ÜZÜNTÜSÜ

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FIFA kokartlı yardımcı hakemlerin bu kararı almasında en büyük etken, zamanın MHK'si tarafından 8 Mart 2022 tarihinde Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu birçok hakemin liste dışı bırakılması. Bu olayın ardından Türkiye'de hakemliği bırakma kararlarını kesinleştiren Duran ve Ongun'un tek üzüntüsü ise son kez Dünya Kupası'na gidememek.


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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır
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