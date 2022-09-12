Bahçe eş anlamlısı nedir? Bahçe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahçe kelimesinin kökenine bakacak olursak Farsçadan geçtiğini görürüz. Farsça "bāġçe" kelimesinden alıntıdır. Bu sözcük ise yine Farsça "bāġ" kelimesime "+ça" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Kelimenin Türkçede bilinen ilk yazılı kaynağı Codex Cumanicus olarak bilinir. Bu eserde "bakča" şeklinde yer almıştır.
Geçmişi çok eskilere dayanan bahçe kelimesinin daha öncelerinde ise sözlü olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bahçe kelimesiyle ilgili cümle kurmak gerekirse:
Türk Dil Kurumuna göre bahçe kelimesi "Sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer, çevresi çit veya benzeri şeyler ile çevrilmiş yeşil alan" anlamına gelir. Bahçe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "bostan"dır.
Farsça kökenli olup bāġçe kelimesinden türetilerek dilimize kazandırılan bahçe kelimesi çok eski bir kelime olmasının yanı sıra oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Bahçe eş anlamlısı ile kullanılan cümleye örnek verecek olursak: