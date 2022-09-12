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Bahçe eş anlamlısı nedir? Bahçe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toplulukları çevresindeki medeniyetlerle sürekli olarak etkileşime girmiştir. Bu etkileşimler kültürel, siyasal, ekonomik gibi farklı alanlarda gerçeklemiştir. Bu etkileşim sonucunda farklı dillerden bazı kelimelerin geçişi yaşanmıştır. Bu kelimelerin dilimizde yer edinmeleriyle birlikte dilimizdeki kelime çeşitliliği artmıştır. Bahçe kelimesi de dilimize Farsçadan geçmiş bir kelimedir. Peki, bahçe kelimesinin eş anlamı nedir?

Bahçe eş anlamlısı nedir? Bahçe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahçe kelimesinin kökenine bakacak olursak Farsçadan geçtiğini görürüz. Farsça "bāġçe" kelimesinden alıntıdır. Bu sözcük ise yine Farsça "bāġ" kelimesime "+ça" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Kelimenin Türkçede bilinen ilk yazılı kaynağı Codex Cumanicus olarak bilinir. Bu eserde "bakča" şeklinde yer almıştır.

Geçmişi çok eskilere dayanan bahçe kelimesinin daha öncelerinde ise sözlü olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bahçe kelimesiyle ilgili cümle kurmak gerekirse:

  • Kitap, cepte taşınan bir bahçedir.
  • Bahçıvan nasılsa bahçede öyledir.
  • Bilmeyen için küçük bir bahçe, ormandır.
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Bahçe kelimesinin eş anlamı

Türk Dil Kurumuna göre bahçe kelimesi "Sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer, çevresi çit veya benzeri şeyler ile çevrilmiş yeşil alan" anlamına gelir. Bahçe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "bostan"dır.

Bahçenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farsça kökenli olup bāġçe kelimesinden türetilerek dilimize kazandırılan bahçe kelimesi çok eski bir kelime olmasının yanı sıra oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Bahçe eş anlamlısı ile kullanılan cümleye örnek verecek olursak:

  • "Bahçenin bir köşesinde büyük bir bostan kuyusuyla mıhlanmış bir kapı vardı.” - Reşat Nuri Güntekin
  • “Babası küçük bostanda yere eğilmiş, salatalıkları koparıyor”. - Peyami Safa
  • Bu bostanlarda o kadar güzel güller yetişiyordu ki buraya sadece gülleri izlemeye geliyordum.
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