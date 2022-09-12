Bahçe eş anlamlısı nedir? Bahçe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahçe kelimesinin kökenine bakacak olursak Farsçadan geçtiğini görürüz. Farsça "bāġçe" kelimesinden alıntıdır. Bu sözcük ise yine Farsça "bāġ" kelimesime "+ça" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Kelimenin Türkçede bilinen ilk yazılı kaynağı Codex Cumanicus olarak bilinir. Bu eserde "bakča" şeklinde yer almıştır.

Geçmişi çok eskilere dayanan bahçe kelimesinin daha öncelerinde ise sözlü olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bahçe kelimesiyle ilgili cümle kurmak gerekirse:

Kitap, cepte taşınan bir bahçedir.

Bahçıvan nasılsa bahçede öyledir.

Bilmeyen için küçük bir bahçe, ormandır.

Bahçe kelimesinin eş anlamı

Türk Dil Kurumuna göre bahçe kelimesi "Sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer, çevresi çit veya benzeri şeyler ile çevrilmiş yeşil alan" anlamına gelir. Bahçe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "bostan"dır.

Bahçenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farsça kökenli olup bāġçe kelimesinden türetilerek dilimize kazandırılan bahçe kelimesi çok eski bir kelime olmasının yanı sıra oldukça fazla kullanılan bir kelimedir. Bahçe eş anlamlısı ile kullanılan cümleye örnek verecek olursak:

"Bahçenin bir köşesinde büyük bir bostan kuyusuyla mıhlanmış bir kapı vardı.” - Reşat Nuri Güntekin

“Babası küçük bostanda yere eğilmiş, salatalıkları koparıyor”. - Peyami Safa

Bu bostanlarda o kadar güzel güller yetişiyordu ki buraya sadece gülleri izlemeye geliyordum.



