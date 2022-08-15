Hoş eş anlamlısı nedir? Hoş kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Hoş sözcüğü aklımızda olumlu hisler uyandıran pozitif bir kelimedir. Böyle pozitif bir kelimeyi de anlatımlarımızda çok sık kullanırız. Bu sebeple hoş kelimesinin eş anlamı olan kelimeler bizim anlatımlarımızı daha kuvvetlendirir. Hoş kelimesi dilimize farklı bir dil olan Farsça’dan adapte olmuştur. Başka bir dilden geçmesine rağmen anlatımlarımıza çok yerleşmiş bir sözcük olmuştur. Hoş kelimesi bir kimse ya da bir nesne için beğenilen, beğeni yaratan, göze kulağa güzel gelen gibi anlamlar ifade etmektedir. Bu anlamları sağlayan hoşun eş anlamlısı olan çeşitli kelimeler bulunmaktadır.

Hoş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hoş sözcüğü gündelik yaşantımızda sık sık kullandığımız, konuşmalarımızda ve yazılı anlatımımızda yer verdiğimiz bir kelimedir. Kelime bir kişi ya da bir nesnenin bizde uyandırdığı olumlu, pozitif, güzel duyguları ifade eder. Bir şeyin duyu organlarımıza güzel gelmesi bizim için onun hoş olduğu anlamına gelir. Bizim ifadelerimizde çoğunlukla yer verdiğimiz bu sözcüğün eş anlamlıları bize anlatım kolaylığı sağlayacaktır. Hoş eş anlamlısı olan kelimeler; sevimli, tatlı, güzel gibi kelimelerdir. Yakın anlamlısı birçok kelime de bulunmaktadır. Yakın anlamlılarını da bazı cümlelerde kullanabiliriz.

Hoşun eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Hoş kelimesinin eş anlamlılarını kullanmak anlatımımıza zenginlik katmaktadır. Kelimenin eş anlamlıları olan sevimli, tatlı ve güzel kelimeleri ile çeşitli cümleler kurmak mümkündür. Bu kelimelerle kurabileceğimiz örnek cümleler şöyle olabilir:

Sevimli;

Ne kadar da sevimli bir köpekti, çok da arkadaş canlısıydı.

Arkadaşımın kardeşi çok sevimli, onunla oynamak çok zevkliydi.

Tatlı;

Yaptığı yemekleri çok tatlı bir sunumla karşımıza getirmişti.

Güzel;

Onun resimleri göze çok güzel gelen eserlerdi.

Söylediği şarkılarla çok güzel bir ahenk yakalamıştı.



