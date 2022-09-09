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Armağan eş anlamlısı nedir? Armağan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler hemen hemen her dilde olduğu gibi Türkçede de oldukça fazladır. Her ne kadar farklı yazılışlara sahip olsa da bu kelimeler aynı ya da benzer anlamı karşılar. Armağan kelimesinin eş anlamı nedir?

Armağan eş anlamlısı nedir? Armağan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeler yıllar boyunca kullanıldıkları kültürde ve bağlamda çeşitlenerek farklı açılardan birbirine yaklaşmıştır. Dilimizde sıklıkla karşılaştığımız eş anlamlı kelimeler, anlamsal açıdan genişlik katmaktadır. Türkçenin anlamsal zenginliğinin bir sebebi de eş anlamlı kelimelerdir.

Eş anlamlı kelimeler farklı yazılmış olsalar bile anlam açısından benzer ya da aynı olan kelimelerdir. Bu tür sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Kelimeler tam olarak aynı anlamı taşırsa cümlenin anlamında bozulma oluşmaz. Ancak çoğu zaman bu kelimeleri kullanırken cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir. Eş anlamlılık oluşturan sözcükler dile ait olabileceği gibi farklı dillerden gelen kelimeler de olabilir.

Armağan kelimesi de dilimizde sıklıkla kullandığımız ve eş anlamlısı olan bir kelimedir. Armağanın eş anlamlısı nedir?

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Armağan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kökeni Eski Türkçe olan ve sadece Oğuzcada görülen armağan kelimesi "doyumluk, peşkeş" sözcüğünden evrilmiştir. Aynı zamanda bu kelime Eski Türkçedeki "yarmak" (para) ile eş kökenlidir. Armağan kelimesi genelde, anı olsun diye verilen hediyeyi anlatmak için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre farklı anlamlarda da tanımlanmaktadır.

Buna göre armağan kelimesi "birini sevindirmek, mutlu etmek, onurlandırmak ya da o kişiyi kutlamak maksadıyla verilen ödül ve bağış" anlamına gelir. Aynı zamanda bir bilim insanının emek verdiği dalda onu yâd etmek için hazırlanan bilimsel eserlerden bahsederken de armağan kelimesi kullanılır.

Buna göre armağan eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan kelimeler şu şekildedir:

  1. Mükâfat
  2. Hediye
  3. Ödül
  4. Bergüzar
  5. Dürü
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Armağanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Armağan kelimesinin eş anlamı ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Bu çabanın mükâfatını alacağım günü dört gözle bekliyordum.
  • Eline geçen her şeyi küçük çocuklara hediye ederdi.
  • Yıl sonunda aldığı ödülle tüm ailesini gururlandırdı.
  • Büyükbabanın zamanında bergüzarmış, o yüzden kıramadım.
  • Bu bize atalarımızdan kalan bir dürü, diyerek elindeki köstekli saati bana uzattı.
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