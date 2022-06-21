Bahçeli, Netflix dizilerine kızdı! Sosyal medyada Erşan Kuneri gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Netflix dizilerine değindi. Bahçeli konuşmasında “Netflix'de küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır” deyince, Cem Yılmaz’ın yazıp, yönettiği ve başrolünde oynadığı Erşan Kuneri adlı dizi sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeli her ne kadar isim vermese de sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz ve Netflix’te yayınlanan dizisinin hedef alındığı yönünde paylaşımlar yaptı. Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası pek çok Erşan Kuneri paylaşımı yapıldı. İşte öne çıkan paylaşımlardan bazıları:

Ne Erşan Kuneri’ymiş arkadaş…

Devlet Bahçeli’nin tek derdi Erşan Kuneri olmuş. Ölmüşüz ağlayanımız yok.

Birisi Devlet Bahçeli’ye Netflix’in ücretli olduğunu, kimseye zorla bir şey izletilmediğini söylesin.

Anlaşıldı, akşam Erşan Kuneri’nin yarım bıraktığım bölümlerini bitireceğim.

Erşan Kuneri gidecek dertler bitecek.





