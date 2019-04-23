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Bahçelievler D-100’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
YAŞAM  | 23.04.2019 18:51 | Son Güncelleme

Bahçelievler D-100'de kaza sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobilin çarptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Şirinevler istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Sultan Özdemir, bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Özdemir ve yanındaki Fatma Zehra Kılıç orta şeritte duran araçtan indi.

Yanlarında reflektör yada başka bir uyarıcı levha olmadığı öğrenilen iki kadın diğer araçların kendi otomobillerine çarpmaması için otomobillerinin arkasına geçerek sürücüleri uyarmak istedi.
Bu sırada orta şeritte gelen Armağan Eryılmaz'ın kullandığı bir araç iki kadına feci şekilde çarpmıştı. Ağır yaralanan kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Armağan Eryılmaz gözaltına alınmıştı.

Yaşanan feci kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler kadın kaza trafik kazası

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