Bahçelievler D-100’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Şirinevler istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Sultan Özdemir, bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Özdemir ve yanındaki Fatma Zehra Kılıç orta şeritte duran araçtan indi.
Yanlarında reflektör yada başka bir uyarıcı levha olmadığı öğrenilen iki kadın diğer araçların kendi otomobillerine çarpmaması için otomobillerinin arkasına geçerek sürücüleri uyarmak istedi.
Bu sırada orta şeritte gelen Armağan Eryılmaz'ın kullandığı bir araç iki kadına feci şekilde çarpmıştı. Ağır yaralanan kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Armağan Eryılmaz gözaltına alınmıştı.
Yaşanan feci kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
(İHA)
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