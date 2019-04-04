Mynet Trend

Bahçelievler'de korkunç olay! Uzuvları kesilmiş kadın cesedi bulundu

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 04.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında ve bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi bulundu.

Bahçelievler'de korkunç olay! Uzuvları kesilmiş kadın cesedi bulundu

Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından yayılan kötü kokular üzerine apartman sakinleri şikâyetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun yayıldığı daireye girdi. İçeride yapılan incelemede çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi olduğu fark edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olayı araştıran ekipler, kadının başka yerden taksi ile bavul içinde günlük kiralık daireye getirildiği bilgisine ulaştı.

"ÇOK VAHŞİCE"

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı anlatan bina sakini, "Ceset bir haftadır oradaymış. İncelemeler dün akşamdan sabah 05.00'a kadar sürdü. Ölen kişi, 24 -25 yaşlarında kadınmış. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Çok vahşice" diye konuştu.

Polisin daireyi kiraya veren kişiye ulaşmak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

Sahaya önce köpek, sonra taraftar girdiSahaya önce köpek, sonra taraftar girdi
Başkentte antrenör rezaleti!Başkentte antrenör rezaleti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Bahçelievler ceset

En Çok Okunan Trend Haberler

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Balayından dönen çift, apar topar tutuklandı!

Balayından dönen çift, apar topar tutuklandı!

Eşi öldükten sonra sevgilisiyle uyuşturucu kuryeliğine başlamış

Eşi öldükten sonra sevgilisiyle uyuşturucu kuryeliğine başlamış

Başkanlığı devretti, evine otobüsle gitti

Başkanlığı devretti, evine otobüsle gitti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çamaşır makinenize karabiber dökün! İşte şoke edici sonucu

Çamaşır makinenize karabiber dökün! İşte şoke edici nedeni

Başkentte antrenör rezaleti!

Başkentte antrenör rezaleti!

Hayvanseverin şefkati 'Kuyu'yu hayata döndürdü

Hayvanseverin şefkati 'Kuyu'yu hayata döndürdü

Eşi öldükten sonra sevgilisiyle uyuşturucu kuryeliğine başlamış

Eşi öldükten sonra sevgilisiyle uyuşturucu kuryeliğine başlamış

Salyangoz sanılan fosilin 200 milyon yıllık Ammonit olduğu anlaşıldı

Herkes salyangoz fosili sanmıştı! Gerçek çok başkaymış

Ceset torbasına konulurken hayata döndü!

Ceset torbasına konulurken hayata döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.