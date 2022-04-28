Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Oğuz Savaş, FOX TV'de canlı olarak ekrana gelen Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Peki Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş kimdir? Oğuz Savaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ünlü basketçinin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

OĞUZ SAVAŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Savaş 13 Temmuz 1987 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

Oğuz Savaş; Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji SK forması giymektedir.

OĞUZ SAVAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oğuz Savaş'ın profesyonel kariyeri:

2004-06 Ülkerspor

2006-2015 Fenerbahçe Ülker

2015-2019 Darüşşafaka

2019-2020 Beşiktaş

2020-2021 Bursaspor

2021-günümüz Bahçeşehir Koleji SK

