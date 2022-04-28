Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Oğuz Savaş, FOX TV'de canlı olarak ekrana gelen Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Peki Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş kimdir? Oğuz Savaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ünlü basketçinin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...
Oğuz Savaş 13 Temmuz 1987 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.
Oğuz Savaş; Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji SK forması giymektedir.
Oğuz Savaş'ın profesyonel kariyeri:
2004-06 Ülkerspor
2006-2015 Fenerbahçe Ülker
2015-2019 Darüşşafaka
2019-2020 Beşiktaş
2020-2021 Bursaspor
2021-günümüz Bahçeşehir Koleji SK
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