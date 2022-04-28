SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş kimdir? Oğuz Savaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş kimdir? Oğuz Savaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

28.04.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş, takımın FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon olmasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş kimdir? Oğuz Savaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte ünlü sporcunun hayatı ve biyografisi...

Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş kimdir? Oğuz Savaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Oğuz Savaş, FOX TV'de canlı olarak ekrana gelen Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Peki Bahçeşehir Koleji basketbol takım kaptanı Oğuz Savaş kimdir? Oğuz Savaş nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ünlü basketçinin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

OĞUZ SAVAŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Savaş 13 Temmuz 1987 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

Oğuz Savaş; Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji SK forması giymektedir.

OĞUZ SAVAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oğuz Savaş'ın profesyonel kariyeri:

2004-06 Ülkerspor
2006-2015 Fenerbahçe Ülker
2015-2019 Darüşşafaka
2019-2020 Beşiktaş
2020-2021 Bursaspor
2021-günümüz Bahçeşehir Koleji SK

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeşehir Koleji Avrupa'da destan yazdıBahçeşehir Koleji Avrupa'da destan yazdı
Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...
Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Liverpool, Villarreal'e kabusu yaşattı! Final...

Liverpool, Villarreal'e kabusu yaşattı! Final...

Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi sorgu sahnesi gündeme geldi!

Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi sorgu sahnesi gündeme geldi!

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Karar veriliyor!

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Karar veriliyor!

Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...

Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...

İlginizi Çekebilir

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.