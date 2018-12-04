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Bahçeşehir SuperMassive beklenen yeni sezon kadrosunu açıkladı!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 04.12.2018 11:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Akademi Ligi kadrosunu açıklayan Bahçeşehir SuperMassive merakla beklenen Şampiyonluk Ligi kadrosunu duyurdu.

Bahçeşehir SuperMassive beklenen yeni sezon kadrosunu açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Akademi ligi kadrosunu açkılayan Bahçeşehir SuperMassive merakla beklenen Şampiyonluk Ligi kadrosunu duyurdu. SuperMassive cephesinde Frozen ve Wolf hakkında çıkan ve uzun süredir gündemi meşgul transfer iddiaları da gerçek oldu. Açıklanan kadroda yıllarca SK Telecom T1'da forma giyen yıldız oyuncu Wolf ve 1907 Fenerbahçe'den ayrılan Frozen yeni sezon kadrosunda yer aldı. Diğer 3 isim ise geçen seneki kadroda yer alan fabFabulous, Zeitnot ve Stomaged üçlüsü oldu. Oldukça iddialı bir kadro kurduğunu söyleyebileceğimiz Bahçeşehir SuperMassive'in önümüzdeki sezon performansı merakla bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
eSpor bahçeşehirSupermassive

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