Bahçesi olanlar dikkat! Yaz döneminde bunları yapmazsanız pişman olursunuz...

Yaz aylarının gelmesiyle bahçe sezonu açıldı! Sevdiklerinizle akşam yemekleri yediğiniz, ailenizle gece boyu sohbetler ettiğiniz ve suladığınız çiçeklerin serpilmesini izlediğiniz bahçelerinizi sıcacık ve şık bir tarza büründürmeye ne dersiniz? İşte detaylar!

AĞAÇ VARSA HAMAK DA OLMALI!

Bahçeler pek çok insanın rahatlayabileceği ve kendisiyle baş başa kalabileceği nadir alanlardan bir tanesi. Bu sebeple, bahçeleri maksimum konforla donatmak çok önemli. Hamaklar da bu konuda zirveyi kolay kolay kaptırmayacak gibi duruyor. Romantik görüntüsünün yanı sıra ikindi şekerlemeleri sayesinde de çok sevilen hamaklar, bahçenize çok yakışacak. Ağaçlık bir bahçeniz yoksa hamak yerine bahçe salıncağı da tercih edebilirsiniz. Bahçe salıncakları hamaktan daha çok konfor sunarlar ve en az hamaklar kadar hoş görünürler.

BAHÇENİZ KUŞ CIVILTISIYLA DOLSUN!

Kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip olan kuş evleri, bahçenizin dekorasyonunda tamamlayıcı dokunuş olabilir. Minik bir canlıya yapacağınız yardım size sevgiyle dolu bir bahçe olarak geri döner. Ağaçlara yerleştirebileceğiniz rengarenk kuş evleri, şık ve eşsiz bir görünüm sunar. Minik kuşlar yeni evlerini keşfettikten sonra ise cıvıltılarla dolu bir bahçeye kavuşabilirsiniz.