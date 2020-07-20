Bahçesi olanlar dikkat! Yaz döneminde bunları yapmazsanız pişman olursunuz...

Yaz aylarının gelmesiyle bahçe sezonu açıldı! Sevdiklerinizle akşam yemekleri yediğiniz, ailenizle gece boyu sohbetler ettiğiniz ve suladığınız çiçeklerin serpilmesini izlediğiniz bahçelerinizi sıcacık ve şık bir tarza büründürmeye ne dersiniz? İşte detaylar!
Bahçeler pek çok insanın rahatlayabileceği ve kendisiyle baş başa kalabileceği nadir alanlardan bir tanesi. Bu sebeple, bahçeleri maksimum konforla donatmak çok önemli. Hamaklar da bu konuda zirveyi kolay kolay kaptırmayacak gibi duruyor. Romantik görüntüsünün yanı sıra ikindi şekerlemeleri sayesinde de çok sevilen hamaklar, bahçenize çok yakışacak. Ağaçlık bir bahçeniz yoksa hamak yerine bahçe salıncağı da tercih edebilirsiniz. Bahçe salıncakları hamaktan daha çok konfor sunarlar ve en az hamaklar kadar hoş görünürler.
Kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip olan kuş evleri, bahçenizin dekorasyonunda tamamlayıcı dokunuş olabilir. Minik bir canlıya yapacağınız yardım size sevgiyle dolu bir bahçe olarak geri döner. Ağaçlara yerleştirebileceğiniz rengarenk kuş evleri, şık ve eşsiz bir görünüm sunar. Minik kuşlar yeni evlerini keşfettikten sonra ise cıvıltılarla dolu bir bahçeye kavuşabilirsiniz.
Gecelere renk katan aydınlatmalar, bahçe dekorasyonu söz konusu ise geniş bir yelpaze sunarlar. Bahçe dekorasyonunda tüm bahçeyi aydınlatacak klasik aydınlatmaların yanı sıra parçalı aydınlatma sağlayacak romantik seçimleri de ihmal etmemelisiniz. Mumluklar, fenerler, LED lambayla bezenmiş ağaçlar ve çok daha fazlası bahçenizde yer edinebilir. Aydınlatma ögelerini kendiniz yaparak hiçbir yerde bulunmayacak güzellikte tasarımlar üretebilirsiniz. Cam kürelerin içerisine beyaz mumlar yapıştırarak bunları yetişebileceğiniz bir yüksekliğe astığınızda harika bir manzarayla karşılaşacaksınız.
Bahçenizde ayaklarınızı uzatmış dinlenirken kuş cıvıltılarına eşlik eden bir rüzgar çanı huzurun tanımı olabilir. Sakinliğin ve dinginliğin simgesi olan rüzgar çanları, tüm dekorasyon tarzlarına uyum sağlar. Oldukça uygun fiyat seçenekleriyle satın alabileceğiniz rüzgar çanlarını evde kendiniz de yapabilirsiniz. Yan yana bağladığınız metal ya da cam parçaları şık bir gövdeden sarkıtmanız yeterli olacaktır. Birbirine değen parçaların sesini dahi ayarlamanız mümkün!
Son yılların en popüler dekorasyon ürünleri arasına giren makrame ürünler, vintage bahçe tasarımları başta olmak üzere tüm bahçelerde kendini göstermeye başlıyor. Tamamen pamuk iplerden yapılan makrame duvar süsleri, farklı tasarımları ve saçaklı yapılarıyla dikkat çekiyor. Aynı iplerle üretilen bardak altlığı, fener altlığı ya da ayna gibi tasarımlar da bulabilirsiniz.
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