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Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

Bayburt’un Demirözü ilçesinde bir vatandaş, akşam saatinde evinin bahçesine gelen tilkiyi elleri ile besledi.

Bayburt Demirözü ilçesine bağlı Eymür köyünde yaşayan Lokman Albal, önceki gün akşam saatlerinde müstakil evinin bahçesine çıktığında, tilki ile karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan Albal, yanına yaklaşan tilkiyi elleri ile besledi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Albal, “Tilki belirli zamanlarda geliyor. Önceki gün tekrar geldi. Elimle besledim. Yediklerimizi onunla paylaşıyoruz. Köyün içerisine fazla giremiyor. Çünkü, köyde köpek fazla. Tilki ile aramızda duygusal bir ilişki oluştu. O da halinden memnun, biz de memnunuz. İlk defa bu kadar yakından yaklaşan bir tilki gördük" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt Tilki Besleme

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