Bahçesine izinsiz giren pitbulla acımadı! Defalarca ateş ederek etkisiz hale getirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir olayda pitbull cinsi köpek bir evin bahçesine girdi. Sahibinin tasmasız bir şekilde gezdirdiği köpek bir mahalle sakininin evine girdi. Durumu gören ev sahibi evinden dışarı çıkarak önce köpeğin sahibiyle konuştu. Ardından ise tasmasız pitbull cinsi köpeğin kendisine doğru hareketlenmesi üzerine köpeği etkisiz hale getirmek için ateş etti. Olay anı ise evin bahçe kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Ağır yaralanan köpeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

CEZA ALMASI BEKLENMİYOR

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yasalara göre bir canlının özel mülke izinsiz bir şekilde girmesi tamamen yasak. Özel mülkün sahibi izinsiz olarak varlığını sürdüren her şeyi etkisiz hale getirme yetkisine sahip. Bu nedenle pitbull cinsi köpeği etkisiz hale getiren adamın ceza alması beklenmiyor.



