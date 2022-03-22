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Bahçesine izinsiz giren pitbulla acımadı! Defalarca ateş ederek etkisiz hale getirdi

22.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin North Caroline eyaletinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahçesine tasmasız bir şekilde giren pitbull cinsi köpeği evin sahibi tabanca ile etkisiz hale getirdi. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye çekildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir olayda pitbull cinsi köpek bir evin bahçesine girdi. Sahibinin tasmasız bir şekilde gezdirdiği köpek bir mahalle sakininin evine girdi. Durumu gören ev sahibi evinden dışarı çıkarak önce köpeğin sahibiyle konuştu. Ardından ise tasmasız pitbull cinsi köpeğin kendisine doğru hareketlenmesi üzerine köpeği etkisiz hale getirmek için ateş etti. Olay anı ise evin bahçe kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Ağır yaralanan köpeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

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CEZA ALMASI BEKLENMİYOR

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yasalara göre bir canlının özel mülke izinsiz bir şekilde girmesi tamamen yasak. Özel mülkün sahibi izinsiz olarak varlığını sürdüren her şeyi etkisiz hale getirme yetkisine sahip. Bu nedenle pitbull cinsi köpeği etkisiz hale getiren adamın ceza alması beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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