Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Şaşırtan ihanet! Karısını kendi arabasında başka bir adamla cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Şaşırtan ihanet! Karısını kendi arabasında başka bir adamla cinsel ilişkiye girerken yakaladı

21.03.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Planaltina kentinde yaşayan bir dövüş antrenörü, park halindeki arabasının sallandığı fark ettiğinde hayatının en büyük şokunu yaşadı. Eduardo Alves isimli adam, karısı arabanın içinde evsiz bir adamla cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Olayın ardından arabasını yumruklayarak sinir krizi geçiren Alves’in tepkisi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Brezilya'nın Planaltina kentine bağlı Jardim Roriz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre dövüş antrenörü Eduardo Alves, kendisini uyuttuktan sonra bir anda evin içinden kaybolan karısını aramaya çıktı. Eşine bakmak için kapının önüne indiğinde ise park halindeki arabanın sallanmaya başladığını gördü.

HASTANELİK ETTİ

3

Arabasının sallandığını fark ettikten sonra koşarak yanına giden Alves, aracın içinde karısını gördüm. Karısının yanındaki adamı fark ettiğinde ise önce karısına tecavüz edildiğini düşündü. Sonrasında aldatıldığını anladı ve evsiz adamı hastanelik edene kadar dövdü.

İhanet yüzünden boşandılar! Cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yeniden evlendilerİhanet yüzünden boşandılar! Cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra yeniden evlendiler

“BANA BİR MESAJ GELDİ”

2

Üzerini giydikten sonra arabadan inen eş, kocasını durdurmak istedi ancak sinirli koca evsiz adamı darp etmeye devam etti. Federal Bölge Sivil Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının yakın bir arkadaşına "Evsiz adama yardım etmem konusunda bana bir mesaj geldi, bu yüzden yaptım" dediği iddia edildi.

Kızını damadıyla aldattı! Yaşadığı ihaneti sosyal medya hesabından itiraf ettiKızını damadıyla aldattı! Yaşadığı ihaneti sosyal medya hesabından itiraf etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde kendi köpeği saldırdı, komşuları zor kurtardıAsansörde kendi köpeği saldırdı, komşuları zor kurtardı
Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorumSözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum
Tüm dünyanın gözü onun üzerinde! Her gün aynı şeyleri yapıyorTüm dünyanın gözü onun üzerinde! Her gün aynı şeyleri yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Putin'i zehirleyip onu getirecekler'

'Putin'i zehirleyip onu getirecekler'

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

Seksiliği başına dert açıyordu! Şimdi servet kazanıyor

Seksiliği başına dert açıyordu! Şimdi servet kazanıyor

Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.