Şaşırtan ihanet! Karısını kendi arabasında başka bir adamla cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Brezilya'nın Planaltina kentine bağlı Jardim Roriz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre dövüş antrenörü Eduardo Alves, kendisini uyuttuktan sonra bir anda evin içinden kaybolan karısını aramaya çıktı. Eşine bakmak için kapının önüne indiğinde ise park halindeki arabanın sallanmaya başladığını gördü.

HASTANELİK ETTİ

Arabasının sallandığını fark ettikten sonra koşarak yanına giden Alves, aracın içinde karısını gördüm. Karısının yanındaki adamı fark ettiğinde ise önce karısına tecavüz edildiğini düşündü. Sonrasında aldatıldığını anladı ve evsiz adamı hastanelik edene kadar dövdü.

“BANA BİR MESAJ GELDİ”

Üzerini giydikten sonra arabadan inen eş, kocasını durdurmak istedi ancak sinirli koca evsiz adamı darp etmeye devam etti. Federal Bölge Sivil Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının yakın bir arkadaşına "Evsiz adama yardım etmem konusunda bana bir mesaj geldi, bu yüzden yaptım" dediği iddia edildi.



