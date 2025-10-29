Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük için Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan açıklamalar!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarıyla Türk futbolu büyük bir skandalla sarsıldı. 152 hakem futbola bahisi karıştırdıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilirken, geçtiğimiz sezonlarda adı sıklıkla tartışmalı maçlarda geçen üst klasman hakemlerden Zorbay Küçük’ün de yer alması geceye damga vurdu. Hakem Zorbay Küçük hakkında çok sert yorumlarda bulunan eski hakem Erman Toroğlu ve yorumcu Emre Bol ise söyledikleri sözlerle dikkat çekti. İşte detaylar…

‘‘KUŞADASI’NDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI…’’

Sky Spor ekranlarında yorumculuk yapan Emre Bol, "Zorbay Küçük, Kuşadası’nda uyuşturucu maddeyle yakalandı. O an yanında olan kız arkadaşı suçu üstleniyor ama yapılan testlerde her ikisinde de uyuşturucu maddeye rastlanıyor ve 5 yıl denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı. TFF, bu kişiye 5 yıl daha hakemlik yaptırdı. Bu süreçte de takır takır bahis oynuyor." dedi.

"BİR BATAĞIN İÇERİSİNDEYİZ!"

Emre Bol, "Hep bir şeylerden kuşkulanmıştık. Bu hakem bu kararı verdiğinde, ya kötü niyetli olmalı ya da bu işi hiç bilmemeli diye yorumlar yapmıştık. Hepsi şeytan gibiymiş. Bir bataklığın içerisindeyiz. Bu şeytanların takımı olur mu? Bunların takımı dolar. En çok oynadıkları bahisler birincisi korner ikincisi ilk golü kim atar?" diye konuştu.

‘‘TAZMİNAT AVCISI!’’

Emre Bol, "Zorbay Küçük bu işte adeta bir marka. Tazminat avcısı, servet avcısı diyebiliriz. Hakaret davalarında hakemlik camiasında bir marka, bir lider olduğunu Tahir Kum ortaya çıkardı. " diye konuştu.

''MAFYA BU ADAMLAR BULMUŞ...''

Emre Bol, "Her bahis sitesinin statlara gönderdiği adamlar var. Mafya bu adamları bulmuş. Adamın yanında silahla oturuyorlar, “30 saniye geç bildir.” diyorlar. 30 saniye geç bildirdiğinde ise takır takır bahis oynanıyor ve acayip paralar kazanılıyor." dedi.

ÖYLE BİR TEKERE ÇOMAR SOKTU Kİ…’’

Emre Bol, "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyorum. O kadar zor bir işe girdi ki öyle bir tekere çomak soktu ki inanamazsın. Ondan başka kimse bunu yapamazdı. Her şeyi tartışırsın ama İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaletini tartışmazsın. Helal olsun. " açıklamasında bulundu.

‘‘BEN BU HAKEMLER YÜZÜNDEN HAKEM OLDUM’’

Erman Toroğlu, "Zorbay Küçük... Üzüldüm, aptalmış. Önünde inanılmaz bir istikbal vardı, girme bu işlere. Daha önce de duydum bazı şeylerini.’’ dedi.

‘‘BU İŞİN İÇİNDE TEKNİK DİREKTÖRLER DE VARLAR…’’

Erman Toroğlu, "Bu işin içinde teknik direktörler de varlar. Bazı kulüplerimizin kullandığı hakemler var, kullanamadığı hakemler var. Bazı kulüplerimize uğurlu gelen hakemler var. Yıllardır göstere göstere şeyler yapılıyor Türkiye'de arkadaşlar. Siz neyden bahsediyorsunuz? " diye konuştu.

İŞTE ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ SON 5 MAÇ...

Süper Lig’de uzun süredir görev yapan Küçük’ün yönettiği son beş maçın da oldukça dikkat çekici olduğu belirtildi.

-Kocaelispor 0–1 Samsunspor

-Başakşehir 0–0 Eyüpspor

-Rizespor 1–0 Gençlerbirliği

-Alanyaspor 0–1 Galatasaray

-Trabzonspor 2–0 Eyüpspor

HAKEMLER CEZA ALIR MI? TALİMATNAME NE DİYOR?

TFF’nin resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca, futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynama” fiilinden dolayı 152 hakem disiplin kuruluna gönderildi. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi de yer alıyor. Skandal listede kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin bulunması futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

BAŞSAVCILIKTAN GECE YARISI AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama:

"Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir."

GALATASARAY GECE YARISI ZORBAY KÜÇÜK'LE İLGİLİ PAYLAŞTI!

Galatasaray: "Kulübümüze karşı takındığı hasmane tutumu, söylemleri ve skandal kararları ile tanınan hakem hakkında görüşümüz ve açıklamalarımız da herkesin malumudur.

Bugün gelinen noktada, aynı hakemin bahis oynadığı iddiasıyla tedbirli olarak disipline sevk edilmesi, o dönemdeki endişelerimizin haklılığını ortaya koymaktadır."

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

18 Ekim 1992’de Adana’da doğan Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük’ün oğlu. Adana Erkek Lisesi mezunu olan Küçük, Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2010 yılında hakemlik kariyerine başladı.

Küçük, Süper Lig’deki ilk maçını 2017-2018 sezonunda Trabzonspor–Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla yönetti. 2021 yılında FIFA kokartı almaya hak kazandı, ancak Nyon’daki test ve sınavlarda başarısız olunca UEFA organizasyonlarında görev alma hakkını geçici olarak kaybetti.

Zorbay Küçük, kamuoyunun hafızasında en çok 6 Mart 2022’de oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor maçında sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğramasıyla yer etmişti.

Bahis iddialarının ardından Zorbay Küçük’ün ve diğer hakemlerin disiplin sürecinin nasıl ilerleyeceği, Türk futbolunun geleceği açısından merakla bekleniyor.

