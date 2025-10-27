SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Bahis skandalı sonrası tepkiler peş peşe! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan açıklama

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamadığı bahis skandalı sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuyla alakalı olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Bahis skandalı sonrası tepkiler peş peşe! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan açıklama
Berker İşleyen

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep deplasmanı öncesi okul ziyaretinde bulundu.

Saran, bu ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına yönelik konuştu.

"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bahis skandalı sonrası tepkiler peş peşe! Fenerbahçe ve Beşiktaş tan açıklama 1

Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor.

Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz!

İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz! Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Bahis skandalı sonrası tepkiler peş peşe! Fenerbahçe ve Beşiktaş tan açıklama 2

Konuyla alakalı Beşiktaş cephesinden yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz.

Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz.

Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Gaziantep FK Gaziantep FK
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...
TFF'den yabancı hakem açıklaması! Karar verildi...TFF'den yabancı hakem açıklaması! Karar verildi...
Anahtar Kelimeler:
bahis son dakika beşiktaş fenerbahçe tff İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.