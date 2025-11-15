SPOR

Bahis skandalı soruşturması kulüp yöneticilerine uzandı! Antalyasporlu yönetici kendi takımının maçlarına bahis oynamış

Türk futbolunu sarsan bahis skandalı soruşturmasına Antalyasporlu bir yöneticinin kendi takımının maçlarına bahis oynadığı ortaya çıktı. Çok sayıda hakem ve futbolcunun da adı karıştığı ve ceza aldığı bahis soruşturmasında gözler menajer, spor yorumcuları ve kulüp yöneticilerine çevrilmişti.

Mustafa Fidan

Türk futbolunu derinden sarsan bahis skandalı soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak hakemler ve futbolcuların karıştığı skandalda gözler bu kez kulüp yöneticilerine çevrildi.

KENDİ TAKIMINA BAHİS OYNAMIŞ: 4-0'LIK SKORU DOĞRU TAHMİN ETMİŞ

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Antalyaspor 2. Başkanı Emrah Çelik'in kulüpte yöneticiyken takımının maçına bahis oynadığı ve bu bahislerden ciddi gelir elde ettiği dava tutunaklarına yansıdığı belirtildi. Çelik'in 3 Mart 2023 tarihinde Kayserispor maçını 4-0 Antalyaspor'un kazanacağına dair bahis yaptığı ve bu kupondan 475 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

İDDİA BAYİSİNE İCRA BAŞLATTI, SKANDAL ORTAYA ÇIKTI!

Olay, Emrah Çelik Turizm Taşımacılık A.Ş. adına, Antalya Muratpaşa'da bir İddaa bayii işletmecisi olan S.B.'ye karşı başlattığı 2 milyon TL'lik borç nedeniyle icra takibi ile ortaya çıktı. Borç iddiasına itiraz eden davalı S.B., mahkemeye sunduğu belgelerle Çelik'in takibini çürüttüğünü iddia etti.

S.B.'nin sunduğu deliller arasında, Emrah Çelik ile arasındaki WhatsApp yazışmaları ve şirkete ait 2 milyon 424 bin liralık banka dekontları bulunuyor.

SKANDAL WHATSAPP YAZIŞMALARINDA: 1 AYDA 3 MİLYON TL

Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik ile İddaa bayii işletmecisi S.B. arasındaki bahis ilişkisinin detayları mahkeme tutanaklarıyla ortaya çıktı. İddialara göre, Çelik, oynamak istediği maçları cep telefonu mesajları aracılığıyla S.B.'ye bildiriyordu. Bahisler için gerekli olan yüksek meblağları ise sahibi olduğu şirket hesabından gönderdi , ancak banka havalesi açıklama kısmına bilerek "borç verme" notunu yazdı.

TEK MAÇA 600 BİN TL YATIRMIŞ

Elde edilen kazançların iadesini ise şirket hesabına değil, kendi şahsi hesabına yatırılmasını talep etti. Belgeler, Çelik'in bir ay gibi kısa bir sürede toplam 2 milyon 800 bin TL'lik bahis oynadığı ve bazı müsabakalara tek seferde 600 bin TL gibi rekor tutarlar yatırdığını gösteriyor.

YÖNETİCİSİ OLDUĞU ANTALYASPOR'A BAHİS OYNADI 475 BİN LİRA KAZANÇ ELDE ETTİ

En çarpıcı iddia ise, yöneticilik yaptığı dönemde, 3 Mart 2023 tarihli Kayserispor-Antalyaspor maçının Antalyaspor'un 4-0 galibiyetiyle sonuçlanacağı üzerine bahis oynayarak bu kupondan 475 bin TL kazanç elde etmesi oldu.

MAHKEME BELGELERİNDE 'SKOR' VE 'PARA' TALİMATLARI

Mahkeme dosyasına, ganyan bayii işleten davalı şirket tarafından sunulan WhatsApp yazışmaları, Emrah Çelik'in futbol maçlarına yönelik bahis talimatlarını içeriyor. Yazışmalarda geçen ifadeler, kuponların yüksek bedelli tam skor tahminleri üzerine kurulduğunu kanıtlıyor.

Söz konusu şifreli talimatlardan bazıları şunlar:

"2-1'ler 50, 2-2'ler 10".

"2-1 ler 50 bin 2-0 lar 10 bin 2-2 ler 10 bin".

"2-1 ler 50 diğerleri 10"

