Bahis skandalında Galatasaray'dan ilk hamle geldi! Eren Elmalı ve Metehan Baltacı PFDK'ya sevk edilmişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturmasıyla ilgili futbolcu isimlerini paylaşmıştı. TFF, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun tespit edildiğini ve bu isimlerin tamamının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

GALATASARAY'DAN İKİ İSİM YER ALIYORDU

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen iki futbolcunun da bu listede olduğu duyuruldu. Açıklamada Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da PFDK'ya sevk edildiği ifade edilmişti.

GALATASARAY İLK HAMLEYİ YAPTI!

Galatasaray kulübü, bahis skandalında adı geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı hakkında detaylı inceleme başlattı. Oyuncularından savunma isteyen sarı-kırmızılılar tüm bilgilerin kendilerine ulaştırılmasını istedi.