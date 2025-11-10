SPOR

Bahis skandalında Galatasaray'dan ilk hamle geldi! Eren Elmalı ve Metehan Baltacı PFDK'ya sevk edilmişti

TFF'nin açıkladığı bahis soruşturmasında Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Evren Eren Elmalı PFDK'ya sevk edilmişti. Galatasaray, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'dan tüm bilgileri talep etti ve iki futbolcudan savunma istedi. İşte detaylar...

Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturmasıyla ilgili futbolcu isimlerini paylaşmıştı. TFF, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun tespit edildiğini ve bu isimlerin tamamının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

GALATASARAY'DAN İKİ İSİM YER ALIYORDU

Bahis skandalında Galatasaray dan ilk hamle geldi! Eren Elmalı ve Metehan Baltacı PFDK ya sevk edilmişti 1

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen iki futbolcunun da bu listede olduğu duyuruldu. Açıklamada Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da PFDK'ya sevk edildiği ifade edilmişti.

GALATASARAY İLK HAMLEYİ YAPTI!

Galatasaray kulübü, bahis skandalında adı geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı hakkında detaylı inceleme başlattı. Oyuncularından savunma isteyen sarı-kırmızılılar tüm bilgilerin kendilerine ulaştırılmasını istedi.

