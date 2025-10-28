Bahis skandalından sadece hakem değil, başkan, teknik adam, futbolcu hatta masör bile çıktı

Türkiye dünden bu yana futboldaki skandalı konuşuyor. Bahisçi hakemler bir anda kamuoyunun gündemine oturdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı var, 152’si aktif bahis oynuyor” açıklamasının etkileri sürüyor. Ortaya çıkan yeni detaylar ise skandalın büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında hem TFF’nin iç soruşturmasını hem de savcılığın yürüttüğü adli süreci detaylarıyla aktardı.

BİR HAKEMİN BAHİS SAYISI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İsmail Saymaz, 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakemin bahis hesaplarının tespit edildiğini vurguladı. “Yüzü aşıyor ” diyen Saymaz, içlerinden bir hakemin tam 18.227 kez bahis oynadığını, 10 hakemin 10.000’in üzerinde bahis oynadığını, 42 hakemin ise ayrı ayrı binin üzerinde bahis yaptığını belirtti.

Bazı hakemlerin yalnızca bir veya iki kez bahis oynadığı da tespit edildi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun savunmasına da değinen Saymaz, şu bilgileri aktardı;

“Federasyon Başkanı diyor ki: ‘Hepsinin üyeliğinin olması, hepsinin bahis oynadığı anlamına gelmez. Bazıları maç ve skorları takip etmek için diye abone olmuş olabilir.’”

MASÖR DETAYI

TFF’nin iç soruşturmasının sadece hakemlerle sınırlı kalmadığını belirten Saymaz, “Futbol ailesindeki 3700 kişiyle ilgili bir ay önce inceleme başlatılmış. Kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler, antrenörler, kulüp çalışanları, futbolcular ve hakemler bu kapsamdaymış.” dedi.

TFF’nin anlaşmalı olduğu bir şirket aracılığıyla hem uluslararası hem de yerel bahis siteleri incelendi. Saymaz’ın verdiği bilgilerdeki şu detay dikkat çekti;

3.057 kez bahis yapan ve 476 kez kazanç sağlayan bir kulüp başkanı,

1.950 bahis yapıp 340 kez kazanan bir futbolcu,

15.987 kez bahis oynayıp 3.138 defa kazanan bir teknik adam,

2.399 bahis yapıp 329 kez kazanan bir masör tespit edildi.

Mesele sadece hakemlerle ilgili değil, futbol camiasının tümüne yayılmış bir vakadan söz ediyoruz.

İKİ AYRI SORUŞTURMA BİRLEŞTİ

Bahis iddialarıyla ilgili iki ayrı adli dosya olduğunu belirten Saymaz, bunlardan birinin Nisan 2025’ten bu yana İstanbul’da, diğerinin Antalya’da yürütüldüğünü ve son gelişmelerin ardından Antalya’daki dosyanın İstanbul’a gönderilerek birleştirildiğini söyledi. Saymaz, “Artık bu bahis iddiasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturacak” dedi.