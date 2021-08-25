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Baht Oyunu dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bora ve Ada barışacak mı?

25.08.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yaz dizisi Baht Oyunu 10. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in paylaştığı Baht Oyunu'nun 11. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Baht Oyunu yeni bölümde Bora ve Ada nasıl barışacak?Bora, Ada'yla yakından ilgilenir ve kendisini affettirmeye çalışır. Rüzgar ise Ada'yla olan geçmişini özlemeye başlar. Peki Ada ve Bora barışmak için hangi yolları seçecek?

Baht Oyunu dizisi 10. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Baht Oyunu'nun 31 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Baht Oyunu 10. bölümde Bora’yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar.

Baht Oyunu dizisinin Ada’sı Cemre Baysel, Kerem Bürsin’e aşıkmışBaht Oyunu dizisinin Ada’sı Cemre Baysel, Kerem Bürsin’e aşıkmış

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Ada, Bora’nın evinde Meltem’i bornozla görünce çılgına döner. Bora’yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar.

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Bora iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır. Ada, Meltem’i yıldırmak için kurduğu plana Tuğçe’yi dahil eder. Ada’nın planı işler ve ikili Meltem’i şirketten uzak tutmanın bir yolunu bulur.

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Ada ve Tuğçe’nin çabaları Rüzgar’ın da dikkatinden kaçmaz. Rüzgar, Tuğçe’nin Meltem’e öfkesinin sebebini sorgulamaya başlar.

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Ada, Meltem’e dair iz sürerken yanı başında Bora’yı bulur. Bora, Meltem konusundaki şüphelerini gidermek için Ada’yla birlikte hareket eder. Ada, Meltem’in foyasını ortaya çıkaracak deliller bulur ve delilleri Bora ile paylaşır. Sonunda Bora’yı ikna etmeyi başardığını düşünürken işlerin daha da karışacağından habersizdir.


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Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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