Baht Oyunu nerede çekiliyor? Baht Oyunu dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor?

Kanal D ekranlarında yeni başlayan yaz dizisi Baht Oyunu, daha şimdiden birçok kişi tarafından merak ediliyor. Başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı dizide, İdris Nebi Taşkan, Hande Subaşı, Aslı Sümen, İrem Yüksel ve Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor. Baht Oyunu dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli otururken, dizinin yapımını ise ARC Film üstleniyor.

BAHT OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baht Oyunu dizisinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Baht Oyunu dizisinin bazı sahneleri ise Beykoz'daki dizi platosunda çekiliyor.

BAHT OYUNU KONUSU

"Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…" Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda;

İdris Nebi Taşkan,

Aslı Sümen,

Hande Subaşı,

Funda İlhan,

Tuğba Çom,

Anıl Çelik,

Ozan Dağgez,

İrem Yüksel,

Emrah Ben,

Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.



