Bahtiyar eş anlamlısı nedir? Bahtiyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahtiyar kelimesinin kökenine bakacak olursak Farsçadan geçtiğini görürüz. Farsçada "talih, kısmet" anlamına gelen "baχt" kökünden türemiştir. Bu kökten türeyen "baχtyār" kelimesi de dilimize bahtiyar olarak geçmiştir. Bahtiyar kelimesinin Farsçadaki anlamı "şansı yardım eden, talihli kişi" olarak bilinmektedir. Tarihi çok eskilere dayanan bahtiyar kelimesi günümüzde pek kullanılmaz. Daha çok eski dönemde ve eski eserlerde rastlarız. Türk Dil Kurumuna göre bahtiyar kelimesinin anlamı "mutlu"dur.

Bahtiyar kelimesinin eş anlamı

Bahtiyar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "mutlu"dur.

Bahtiyarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahtiyar eş anlamlısı kelimeler ile örnek cümleler kurmak gerekirse:

Üniversiteden mezun olduktan sonra iş arayışlarına başlayan arkadaşıma geçenlerde önemli bir şirketten teklif gelince nasıl mutlu oldu anlatamam.

Tatilde şehir şehir dolaşırken bir dinlenme tesisinde arkadaşlarımla karşılaştığımda çok mutlu olmuştum.

Projesini başarı ile bitirdikten sonra yüzlerce kişiye sunum yaparken sesi oldukça mutluydu.

Bayram ziyareti için köye geldiğimizde bizi karşılayan dedemin sesi öyle mutlu geliyordu ki hepimizin için ısındı bir anda.



