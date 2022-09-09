Bahtiyar eş anlamlısı nedir? Bahtiyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahtiyar kelimesinin kökenine bakacak olursak Farsçadan geçtiğini görürüz. Farsçada "talih, kısmet" anlamına gelen "baχt" kökünden türemiştir. Bu kökten türeyen "baχtyār" kelimesi de dilimize bahtiyar olarak geçmiştir. Bahtiyar kelimesinin Farsçadaki anlamı "şansı yardım eden, talihli kişi" olarak bilinmektedir. Tarihi çok eskilere dayanan bahtiyar kelimesi günümüzde pek kullanılmaz. Daha çok eski dönemde ve eski eserlerde rastlarız. Türk Dil Kurumuna göre bahtiyar kelimesinin anlamı "mutlu"dur.
Bahtiyar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "mutlu"dur.
Bahtiyar eş anlamlısı kelimeler ile örnek cümleler kurmak gerekirse: