SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.02.2020 15:46 | Son Güncelleme

Gençlerbirlikli futbolcu Baiano, Trabzonspor ile oynadıkları maçta istemeden Sörloth'un atılmasına neden olduğunu belirterek, Norveçli futbolcu ve bordo-mavili camiadan özür diledi.

Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Sadece takımımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bundan dolayı Sörloth'un atılmasını istemeden sağladım. Sörloth, Trabzonspor ve öfkeli hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR, GENÇLERBİRLİĞİ 2 GOLLE GEÇTİ

Süper Lig'in 21. haftasında dün oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmişti. Maçın son bölümünde Baiano ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbeler alan Sörloth, ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR kontrolüyle hakem Hüseyin Göçek tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
PARTNERDemet Akalın'dan Fatih Ürek'e yanıt!Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e yanıt!
''Verilmeyen faulle kırmızı gördük''''Verilmeyen faulle kırmızı gördük''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baiano Sörloth Trabzonspor Gençlerbirliği

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

Bu görüntü yürekleri yakmıştı! Eşi konuştu

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

Olay sözler: Ligden çekilelim

Olay sözler: Ligden çekilelim

Konyaspor Kocaman ile yolları ayırdı

Konyaspor Kocaman ile yolları ayırdı

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sörloth'tan F.Bahçe itirafı

Sörloth'tan F.Bahçe itirafı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Trabzonspor'un yeni transferi geldi

Trabzonspor'un yeni transferi geldi

Fırtına'dan tarihi fark!

Fırtına'dan tarihi fark!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Baiano sınır dışı edilsin Alex ile.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

Baiano özür diledi

Hüseyin Çimşir: Hakemin vermediği faul sonucu kırmızı kart gördük

''Verilmeyen faulle kırmızı gördük''

Ahmet Ağaoğlu: Para kazanan kulüp haline geldik

'Para kazanan kulüp haline geldik'

Hüseyin Çimşir kariyerindeki ilkleri sürdürmek istiyor

Hüseyin Çimşir ilkleri sürdürmek istiyor

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın formasını emekli etti

Trabzonspor o formayı emekli etti!

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, yüzleri güldürüyor

Hüseyin Çimşir yüzleri güldürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.