Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Sadece takımımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bundan dolayı Sörloth'un atılmasını istemeden sağladım. Sörloth, Trabzonspor ve öfkeli hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 21. haftasında dün oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmişti. Maçın son bölümünde Baiano ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbeler alan Sörloth, ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR kontrolüyle hakem Hüseyin Göçek tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
(AA)
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