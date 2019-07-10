Bruce Willis’in, etrafındaki insanlardan daha akıllı olan bebek Mikey’i seslendirdiği ve 90’lı yıllarda ülkemiz televizyonlarında sık sık yayınlanan Bak Şu Konuşana (Look Who’s Talking) yeniden çekiliyor.

Projeyi 2015 yapımı komedi The Wedding Ringer’ın yapımcısı ve yönetmeni Jeremy Garelick yazıp yönetecek. Orijinal kadroda yer alan ve seriyle bütünleşmiş olan John Travolta ve Kirstie Alley’in yeni filmde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Filmin çekim takvimi henüz açıklanmadı.



