Mynet Trend

Bak Şu Konuşana (Look Who’s Talking) yeniden çekiliyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 10.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Yeniden çevrilecek proje arayan Hollywood, bu sefer gündemine ülkemizde çok sevilen Bak Şu Konuşana (Look Who’s Talking) filmini aldı.

Bak Şu Konuşana (Look Who’s Talking) yeniden çekiliyor

Bruce Willis’in, etrafındaki insanlardan daha akıllı olan bebek Mikey’i seslendirdiği ve 90’lı yıllarda ülkemiz televizyonlarında sık sık yayınlanan Bak Şu Konuşana (Look Who’s Talking) yeniden çekiliyor.

Projeyi 2015 yapımı komedi The Wedding Ringer’ın yapımcısı ve yönetmeni Jeremy Garelick yazıp yönetecek. Orijinal kadroda yer alan ve seriyle bütünleşmiş olan John Travolta ve Kirstie Alley’in yeni filmde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Filmin çekim takvimi henüz açıklanmadı.

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Marvel’den beklenmeyen Netflix hamlesi: Açık artırmaya çıkıyor!Marvel’den beklenmeyen Netflix hamlesi: Açık artırmaya çıkıyor!
Felicity Jones uzayın derinliklerine iniyorFelicity Jones uzayın derinliklerine iniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bak Şu Konuşana Look Who’s Talking Jeremy Garelick

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarılar peş peşe geliyor: İBB'den açıklama

Uyarılar peş peşe geliyor: İBB'den açıklama

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Kısa mesafeyi duyan taksici kadın yolcuyu indirmek istedi

Kısa mesafeyi duyan taksici kadın yolcuyu indirmek istedi

Meral Akşener'in konuşmasından sonra paylaştı

Meral Akşener'in konuşmasından sonra paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marvel, Netflix dizilerinin kostümlerini açık artırmaya çıkarıyor

Marvel’den beklenmeyen Netflix hamlesi: Açık artırmaya çıkıyor!

Felicity Jones "Good Morning, Midnight" kadrosuna dahil oldu

Felicity Jones uzayın derinliklerine iniyor

George R.R. Martin’den Game of Thrones spin-off‘u hakkında ilk ipuçları

Stark Ailesi ve White Walker'lar geri dönüyor

Woody Allen’dan emeklilik açıklaması

Emekli olmayacağım dedi: "Büyük olasılık film setinde ölürüm"

"Yuvaya Dönüş" filminin galası yapıldı

Furkan Palalı’nın başrolündeki "Yuvaya Dönüş" görücüye çıktı

Ölümcül Sular filminden Türkçe altyazılı video

Ölümcül Sular’da yaşam savaşı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.