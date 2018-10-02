Bakalım en çok hangisi ilginizi çekecek: Ülkelere göre kahve gelenekleri

Malezya'nın meşhur kahvesi yuanyang sıcak ve soğuk olarak iki şekilde servis edilebiliyor. Kahvenin içeriği oldukça çeşitli: Kahve, çay, sütlü çay ve süt karışımında oluşuyor.
Bize oldukça uzak bir yöntem. Duyanlar belki de tadına bakmayı bile hayal edemeyebilir; Finlandiya'da sıcak kahve üzerine peynir parçaları koyularak servis ediliyor. Aklımıza ilk alışık olduğumuz tuzlu peynirler geliyor ama muhtemelen tuz oranı çok düşük peynir kullanılıyordur diye tahmin ediyoruz.
Kahve tutkunlarının uzak olmadığı bir lezzet flat white. Tat olarak latteyi anımsatır fakat latteden daha küçük fincanlarda ikram edilir. Yapılışı ise; bir fincan espresso üzerine süt köpüğü ilave edilir. Türkiye'de birçok kahvecide denemeniz mümkün.
Buzlu içecekler arasında yer alan favori kahve çeşitlerinden biridir frappe. Süt köpüğü ve buzlu kahvenin karıştırılmasıyla hazırlanır. Sadece Yunanistan'da değil dünya çapında popüler olmuş bir içecektir frappe. Yapılışı da son derece basit. Gerekli malzemeleri elde ettikten sonra evde de kolaylıkla yapılabilir.
Ayılmak isteyenlerin tercih ettiği en sert kahvelerden biri. Espressoyu daha lezzetli bir hale getirmek için java kahvesinin yanına bir dilim limon gerekiyor.
Rafine dilmemiş şeker içeren geleneksel bir kahvedir. Yapım aşamasında tarçın çubuğu kullanılır ve kil bardaklarda servis edilir.
Espressoya oldukça benzeyen bir yerel kahve. Aralarındaki tek fark ise cafezinhonun şeker ile birlikte demlenmesi.
Koyu ve şekerli bir kahvedir. Eğer kahveyi şekerli içmeyi seviyorsanız bu içecek tam da size göre.
Sıcak kahve, İrlanda viskisi ve şeker karışımından oluşan bir kahve kokteylidir. Servis edilirken üzeri krema ile kaplanır.
Fas'ın en önemli lezzetlerinden biridir baharatlı kahve. Oldukça koyu kıvamlıdır ve içinde kakule, tarçıni karabiber ve karanfil bulunur. Çok hoş bir kokusu vardır ancak tat olarak da oldukça yoğundur.
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