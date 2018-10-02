Bakalım en çok hangisi ilginizi çekecek: Ülkelere göre kahve gelenekleri

Yuanyang - Malezya

Malezya'nın meşhur kahvesi yuanyang sıcak ve soğuk olarak iki şekilde servis edilebiliyor. Kahvenin içeriği oldukça çeşitli: Kahve, çay, sütlü çay ve süt karışımında oluşuyor.

Kaffeost - Finlandiya

Bize oldukça uzak bir yöntem. Duyanlar belki de tadına bakmayı bile hayal edemeyebilir; Finlandiya'da sıcak kahve üzerine peynir parçaları koyularak servis ediliyor. Aklımıza ilk alışık olduğumuz tuzlu peynirler geliyor ama muhtemelen tuz oranı çok düşük peynir kullanılıyordur diye tahmin ediyoruz.

Flat White - Avusturya

Kahve tutkunlarının uzak olmadığı bir lezzet flat white. Tat olarak latteyi anımsatır fakat latteden daha küçük fincanlarda ikram edilir. Yapılışı ise; bir fincan espresso üzerine süt köpüğü ilave edilir. Türkiye'de birçok kahvecide denemeniz mümkün.

Frappé - Yunanistan

Buzlu içecekler arasında yer alan favori kahve çeşitlerinden biridir frappe. Süt köpüğü ve buzlu kahvenin karıştırılmasıyla hazırlanır. Sadece Yunanistan'da değil dünya çapında popüler olmuş bir içecektir frappe. Yapılışı da son derece basit. Gerekli malzemeleri elde ettikten sonra evde de kolaylıkla yapılabilir.