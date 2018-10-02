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Bakalım en çok hangisi ilginizi çekecek: Ülkelere göre kahve gelenekleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Türk kültüründe önemli bir yeri olan, atalarımızdan bize yadigar kalan Türk kahvesi hem tadıyla hem de faydalarıyla gönlümüzü fethediyor. Bin bir çeşidi olan kahvenin dünyada aklımıza gelmeyecek şekilde tüketimi yapılıyor. Bakalım ülkelerin geleneksel kahveleri nasıl hazırlanıyor...

Bakalım en çok hangisi ilginizi çekecek: Ülkelere göre kahve gelenekleri

Yuanyang - Malezya

Yuanyang - Malezya

Malezya'nın meşhur kahvesi yuanyang sıcak ve soğuk olarak iki şekilde servis edilebiliyor. Kahvenin içeriği oldukça çeşitli: Kahve, çay, sütlü çay ve süt karışımında oluşuyor.

Kaffeost - Finlandiya

finlandiya

Bize oldukça uzak bir yöntem. Duyanlar belki de tadına bakmayı bile hayal edemeyebilir; Finlandiya'da sıcak kahve üzerine peynir parçaları koyularak servis ediliyor. Aklımıza ilk alışık olduğumuz tuzlu peynirler geliyor ama muhtemelen tuz oranı çok düşük peynir kullanılıyordur diye tahmin ediyoruz.

Flat White - Avusturya

flat

Kahve tutkunlarının uzak olmadığı bir lezzet flat white. Tat olarak latteyi anımsatır fakat latteden daha küçük fincanlarda ikram edilir. Yapılışı ise; bir fincan espresso üzerine süt köpüğü ilave edilir. Türkiye'de birçok kahvecide denemeniz mümkün.

Frappé - Yunanistan

frappe

Buzlu içecekler arasında yer alan favori kahve çeşitlerinden biridir frappe. Süt köpüğü ve buzlu kahvenin karıştırılmasıyla hazırlanır. Sadece Yunanistan'da değil dünya çapında popüler olmuş bir içecektir frappe. Yapılışı da son derece basit. Gerekli malzemeleri elde ettikten sonra evde de kolaylıkla yapılabilir.

Espresso Romano - İtalya

espresso

Ayılmak isteyenlerin tercih ettiği en sert kahvelerden biri. Espressoyu daha lezzetli bir hale getirmek için java kahvesinin yanına bir dilim limon gerekiyor.

Café de Olla - Meksika

mekisn

Rafine dilmemiş şeker içeren geleneksel bir kahvedir. Yapım aşamasında tarçın çubuğu kullanılır ve kil bardaklarda servis edilir.

Cafezinho - Brazil

brazil

Espressoya oldukça benzeyen bir yerel kahve. Aralarındaki tek fark ise cafezinhonun şeker ile birlikte demlenmesi.

Cafe Bombon - İspanya

ispanya
Koyu ve şekerli bir kahvedir. Eğer kahveyi şekerli içmeyi seviyorsanız bu içecek tam da size göre.

İrlanda kahvesi

irlanda

Sıcak kahve, İrlanda viskisi ve şeker karışımından oluşan bir kahve kokteylidir. Servis edilirken üzeri krema ile kaplanır.

Baharatlı kahve - Fas

fas

Fas'ın en önemli lezzetlerinden biridir baharatlı kahve. Oldukça koyu kıvamlıdır ve içinde kakule, tarçıni karabiber ve karanfil bulunur. Çok hoş bir kokusu vardır ancak tat olarak da oldukça yoğundur.


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