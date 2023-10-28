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  4. Bakambu'nun ardından karar! Galatasaray'da ayrılık... Yıldız oyuncu geldiği gibi gidiyor

Bakambu'nun ardından karar! Galatasaray'da ayrılık... Yıldız oyuncu geldiği gibi gidiyor

28.10.2023 09:05 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentilerin çok altında kalan bazı isimler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer için şimdiden kolları sıvayan Sarı-Kırmızılı yönetim yıldız isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon öncesi yaptığı transfer hamleleriyle adından söz ettirmeyi başaran son şampiyon Galatasaray birçok yıldız ismi kadrosuna katarken bazı isimlerden istediği verimi alabilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar'da bu isimlerin başında Cedric Bakambu gelirken, Bakambu'nun yanına bir yıldız isim daha eklendi.

İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞAMADI

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Galatasaray'ın Sanchez ile birlikte Tottenham'dan kadrosuna kattığı bir diğer isim olan Ndombele adeta yokları oynuyor. Fiziksel açıdan takımın bir hayli gerisinde olan Ndombele için özel bir antrenman programı uygulandı. Hocası Okan Buruk’un da yavaş yavaş süre vererek maçlara hazırlamaya çalıştığı yıldız futbolcu, kasım ayı gelmesine rağmen istenen seviyeye ulaşamadı.

DEVRE ARASI AYRILIK

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Devre arasına kadar fizik ve kondisyonunu toparlamazsa, Ndombele ile yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. Galatasaray bu bölgeye yeniden bir transfer çalışması başlatmış durumda.

15 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

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Transfer döneminde birbirinden ünlü isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, henüz birçok yeni yıldızından katkı alamadı. Bunlardan biri de Tanguy Ndombele. Yaz dönemi boyunca 8 numara arayan Sarı-Kırmızılılar, transferin son günlerine doğru 26 yaşındaki Fransız orta sahayı Tottenham’dan kiralamış, 15 milyon Euro’ya da satın alma opsiyonunu almıştı.

80'DE OYUNA GİRMİŞTİ...

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Buruk’un son olarak Bayern Münih maçının 80. dakikasında oyuna aldığı Ndombele, 10 dakika artı uzatma anlarında oyunda kalmasına rağmen, karşılaşmanın tamamında görev yapan arkadaşlarından bile yorgun görünüyordu. Fransız oyuncunun kısa vadede temposu yüksek maçlara ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

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