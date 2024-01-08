Bakan bir daha baktı... Şevval Şahin'in bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu!

Her açıklamasıyla gündem olan Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa bikinili verdiği pozlarla gündem oldu.

Bikinili pozlarını ünlü isim 444 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "İyilik iyiliği doğurur bebeğim" notuyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.







