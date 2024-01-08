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  4. Bakan bir daha baktı... Şevval Şahin'in bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu!

Bakan bir daha baktı... Şevval Şahin'in bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu!

08.01.2024 15:36 | Son Güncelleme:
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı ve cesur tarzı ile dikkat çeken ünlü isim bu kez bikinisiyle poz verdi. Ünlü ismin son gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Her açıklamasıyla gündem olan Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa bikinili verdiği pozlarla gündem oldu.

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Bikinili pozlarını ünlü isim 444 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "İyilik iyiliği doğurur bebeğim" notuyla paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

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Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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