Bakan Ersoy, Haluk Bilginer ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Bilginer'in "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü almasına ilişkin "Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız." dedi.

Bilginer'in yanı sıra yazar ve senarist Hakan Günday ve yapımcı Kerem Çatay ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya gelen Ersoy, başarılı oyuncuyu tebrik etti.

Ersoy, "Hem sanat camiası hem de sinema camiası için her şeyden önce de Türkiye açısından çok önemli bir hediyeyi, ödülü ülkemize getirmede başrol oynadınız. Bu ödül bir ekip işi. Sizlerin de büyük payı var. Açıkçası siz de konuşmanızda 'Sürpriz oldu.' diyorsunuz ama Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız." diye konuştu.

Artık Türkiye'de dizilerin ve sinemaların çok güzel yer tuttuğunu dile getiren Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Dünyaya da çok ihraç ettiğimiz bir ürünümüz bu. İnsanlar da gençler de hem oyuncu olmak hem de bu sektörde yer edinmek için bir ışık, bir gelecek görüyorlar. Onlara çok parlak bir ışık hediye ettiniz aslında bu ödülle. Güzelce önlerini açtınız. Teşekkür etmek istiyorum."