Bakan ilk kez duyurdu! Millet bahçelerinde en az bir tane balık ekmek büfesi olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz" dedi.
Pakdemirli, "Balık ekmek büfeleri, toplumun sağlıklı beslenmesine, milli üretimde sürdürebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
Kaynak: AA
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