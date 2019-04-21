Mynet Trend

Bakan ilk kez duyurdu! Millet bahçelerinde en az bir tane balık ekmek büfesi olacak

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
EKONOMİ  | 21.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Bakan Pakdemirli, millet bahçelerinde balık ekmek büfelerinin de yer alacağını söyledi.

Bakan ilk kez duyurdu! Millet bahçelerinde en az bir tane balık ekmek büfesi olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz" dedi.

Pakdemirli, "Balık ekmek büfeleri, toplumun sağlıklı beslenmesine, milli üretimde sürdürebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: AA


PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdüGram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Gaziantepli girişimcilerden 'katmer' otomatıGaziantepli girişimcilerden 'katmer' otomatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
millet bahçeleri balık ekmek büfeleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Arılarını kontrole gittiğinde fark etti! 'İlk kez karşılaştım'

Arılarını kontrole gittiğinde fark etti! 'İlk kez karşılaştım'

Okulda skandal! Hz İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi!

Okulda skandal! Hz İsa'nın ruhunun içine girdiğini söyledi!

'Nasıl mesaj atarsın' dedi, ortalığı kan gölüne çevirdi!

'Nasıl mesaj atarsın' dedi, ortalığı kan gölüne çevirdi!

İmamoğlu'nun 1 Mayıs görüntüleri ortaya çıktı

İmamoğlu'nun 1 Mayıs görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitimini aldı, evinde imalathane kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Eğitimini aldı, evinde imalathane kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Onu toplamak için ölüme meydan okuyorlar!

Onu toplamak için ölüme meydan okuyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın yıl başından bu yana yüzde 9,3 getiri sağladı

Gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

Gaziantepli girişimcilerden 'katmer' otomatı

Gaziantepli girişimcilerden 'katmer' otomatı

Fındığın cipsi üretildi

Bu cipsin neyden yapıldığına çok şaşıracaksınız

Kilosunu 200 liradan sattığı katranı sadece o üretiyor!

Sadece o üretiyor! Kilosunu 200 liradan satıyor

19 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Altın alacaklar dikkat! İşte Kapalıçarşı'da son durum

Güncel döviz kuru: 19 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Dolar ve Euro'ya dikkat! İşte güncel son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.