Bakan Karaismailoğlu'ndan, Acun Ilıcalı ve Instagram dünya rekoru mesajı

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, daha önce 2 milyonla ABD'li bir rapçiye ait olan Instagram canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor yarışmacılarıyla birlikte yayın yaptı. Acun'un canlı yayını 2 dakika içerisinde 3 milyon seyirci tarafından izlenmeye başladı ve dünya rekorunu kırdı.

Bu canlı yayın sonrasında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından Ilıcalı ve yarışmacıların rekor kırdığı anın görüntüsünü, "3 milyon kişiyi 2 dakika içerisinde tek bir yayına bağlama başarısı gösteren servis sağlayıcılarımızı kutluyorum. Haberleşme altyapımızın gücünü gösterme fırsatı sunan @acunilicali'ya teşekkür ediyorum" notuyla paylaştı.



