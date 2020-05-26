MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bakan Karaismailoğlu'ndan, Acun Ilıcalı ve Instagram dünya rekoru mesajı

Bakan Karaismailoğlu'ndan, Acun Ilıcalı ve Instagram dünya rekoru mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 01:38 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacılarıyla birlikte Instagram'dan yaptığı canlı yayın dünya rekoru kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, anlık olarak 3 milyon izlenmeye ulaşan dünya rekoru sonrasında ise yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti.

Bakan Karaismailoğlu'ndan, Acun Ilıcalı ve Instagram dünya rekoru mesajı

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, daha önce 2 milyonla ABD'li bir rapçiye ait olan Instagram canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor yarışmacılarıyla birlikte yayın yaptı. Acun'un canlı yayını 2 dakika içerisinde 3 milyon seyirci tarafından izlenmeye başladı ve dünya rekorunu kırdı.

Bu canlı yayın sonrasında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından Ilıcalı ve yarışmacıların rekor kırdığı anın görüntüsünü, "3 milyon kişiyi 2 dakika içerisinde tek bir yayına bağlama başarısı gösteren servis sağlayıcılarımızı kutluyorum. Haberleşme altyapımızın gücünü gösterme fırsatı sunan @acunilicali'ya teşekkür ediyorum" notuyla paylaştı.

acun91


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
'Dünyaya hükmettikten sonra ben''Dünyaya hükmettikten sonra ben'
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 369'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 369'a yükseldi

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Babacan'dan Bahçeli'ye sert cevap: Deli saçması

Babacan'dan Bahçeli'ye sert cevap: Deli saçması

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Yasin'in yıllar önce Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ortaya çıktı: Keşke bu mesajımı görebilseydin

Yasin'in, Acun'a attığı mesaj ortaya çıktı

Survivor Cemal Can'a Nisa'dan doğum günü sürprizi! Yaptığı resmi hediye etti

Survivor Cemal Can'a Nisa'dan doğum günü sürprizi! Yaptığı resmi hediye etti

Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarının 3 milyonluk dünya rekoru sosyal medyayı salladı!

'Dünyaya hükmettikten sonra ben'

Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları Instagram'da dünya rekoru kırdı! Canlı yayını kaç milyon kişi izledi?

Dünya rekorunu kırdılar mı? Milyonlarca kişi izledi!

Survivor Cemal Can'dan sahte hesap itirafı: Gülşen'i takip ediyorum

Cemal Can itiraf etti: 5 tane var

Survivor karaoke şarkı yarışmasını kim kazandı? Acun Ilıcalı Survivor canlı yayınında açıkladı

Survivor'da kazanan ismi Acun canlı yayında açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.