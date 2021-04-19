Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi yorumu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet M. Kasapoğlu Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan “katılımcılık” ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum." dedi.

