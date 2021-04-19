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Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi yorumu

19.04.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi yorumu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet M. Kasapoğlu Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan “katılımcılık” ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum." dedi.

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