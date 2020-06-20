Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından Vural ile telefonda görüştü.
Yılmaz Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
(DHA)
Kruse'yi Werder Bremen de istemedi
Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi
Başarıyı tekrarlamayı hedefliyor
Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim
Yıldız isimden F.Bahçe'ye transfer sinyali
Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması
Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor rekora koşuyor
Taraftar küfretti, Alanyaspor sansürsüz paylaştı!
Bir garip iddia; "İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"
Cengiz Ünder'e dev talip
Neymar herkesi gruba ayırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum