Bakan Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ (Mazhar Fuat Özkan) grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" dedi.

Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur yüzlerce mesaj aldığını belirtip "1 saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayımlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz" ifadesini kullandı.

(DHA)

