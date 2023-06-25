Yoğun bakımda entübe edilen Özkan Uğur'un yeğeninden tepki: "1 saat içinde..."

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur 2013 yılında lenfoma kanserine yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmişti. 2020'de 2. kez hastalığı yenen ünlü sanatçının tekrar lenfoma kanserine yakalandığı ve akıllı ilaç kullanmaya başladığı duyuruldu. Yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenilen sanatçının yakınları bir de sosyal medyada yer alan asılsız haberlere yanıt vermek durumunda kaldı.

Özlem Uğur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayımlanan haber asılsızdır.

Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz.

Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

NE OLMUŞTU?

Özkan Uğur 2013 yılında lenfoma kanserine yakalanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de 2. kez karşılaştığı bu maçtan da galip çıktığını belirtmişti. Ünlü sanatçının geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiği ve akıllı ilaç kullanmaya başladığı açıklandı. Yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği aktarılan ünlü sanatçının ailesi açıklamada bulundu.

İşte o açıklama:

“Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah… Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur…”

