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Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok

21.02.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca: Tekirdağ'daki depremde can kaybı veya yaralanma bilgisi yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tekirdağ'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.20’de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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